Kõik pensionifondid on poole aasta arvestuses miinuses

Enim on 15. juuli seisuga poole aastaga kukkunud SEB 100 fond (-12,48 protsenti), kuid üle kümne protsendiga on miinuses ka neli Luminori ning kaks LHV, Swedbanki ja SEB pensionifondi. Üks neist, Luminor C, on konservatiivne pensionifond.

11 pensionifondi miinus jääb seitsme ja kümne protsendi vahele. Kõige paremini on suutnud oma klientide vara kaitsta kaks LHV pensionifondi, L ja M, mille varad on kahanenud vastavalt 0,6 ja 0,06 protsenti.

Viimase kolme kuu lõikes on samuti kõik 26 pensionifondi miinuses, kuid väiksemas: enim on varasid kaotanud LHV Roheline ja SEB 100, mõlemad pea üheksa protsenti.

Aastast tootlust vaadates on olukord samuti kurb: kolm pensionifondi (LHV Roheline, Luminor C ja B) on langenud 11–12 protsenti. Kokku on 26 fondist miinuses 23, plussis kaks LHV fondi, L ja M (vastavalt +2,85 ja 2,42 protsenti). Üks fondidest, Swedbank Indeks, registreeriti alles mullu sügisel.

Rõõmsaks muutub pensionifondide klientidele pilt alles siis, kui vaadata fondide tootlust kolme, viie või kümne aasta peale. Kolme aasta peale on miinuses kolmandik fondidest, viie aasta peale neljandik ning kümne aasta peale vaid üks fond, SEB Konservatiivne (-0,45 protsenti).

Kolme ja viie aasta tootlus on kõige suurem Swedbanki pensionifondis 1990–99 sündinutele (vastavalt +10,58 ja +9,27 protsenti), 10 aasta tootlus Swedbanki pensionifondis 1980–89 sündinutele (+5,75).