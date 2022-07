Lukas: Isamaa fraktsioon valib Tartu volikogu uue esimehe tuleval nädalal

Praegu on sellel hetkel, kui minul tekib uus leping ja kui ma saan valitsuse liikmeks, siis võtab volikogu juhtimise üle aseesimees Reno Laidre (RE).

"Koalitsioonileppest tulenevalt on see volikogu esimehe koht Isamaa täita. Isamaa fraktsioon otsustab, kes on järgmine volikogu esimees. Praegu on suvekuud, hetkel volikogus aktiivset tegevust ei ole, aga ma arvan, et Isamaa fraktsioon teeb selle otsuse kaunis kiiresti. Ma arvan, et otsuseni jõutakse järgmisel nädalal," ütles Lukas ERR-ile.

Lukas märkis, et seni juhib volikogu tööd aseesimees Reno Laidre Reformierakonnast.

Lukas ei öelnud, kes tema hinnangul võiks olla järgmine volikogu esimees. "Ta peab olema volikogu liige ja seega on valik piiratud, aga siiski olemas. Meil on mitmeid inimesi, kes võiksid seda rolli täita. Langetame otsuse ja anname ka avalikkusele teada," sõnas Lukas.

Tartu volikogu Isamaa fraktsiooni juht Kaspar Kokk ütles ERR-ile, et Lukase asendusliikmena läheb volikokku nüüd Allan Unt.

Tartu volikogu Isamaa fraktsiooni kuuluvad veel Merle Jääger, Lembit Kalev, Mihhail Lotman ja fraktsiooni esimees Kaspar Kokk.

Lukas lahkub ka Eesti Kirjandusmuuseumi direktori kohalt

Lukas ütles, et kirjandusmuuseumi direktori kohalt lahkumine oli tema jaoks väga raske otsus. "Nüüd, kui ma olen selle otsuse langetanud, olen ma sellest kolleegidele ka teada andnud," lausus Lukas.

Lukas viitas, et kirjandusmuuseum on haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisalas ja sellega seoses tuleb kirjandusmuuseumi detailide tundmine talle haridus- ja teadusministrina kasuks.

Ta märkis, et saab ministeerium määrab nüüd kirjandusmuuseumi direktori kohusetäitja, rääkides selle läbi kirjandusmuuseumiga.

"Minu praegune arvamus on, et see kohusetäitja peaks tulema muuseumi seest. Ja siis juba hakatakse samme seadma järgmise direktori valimiste korraldamise poole," rääkis Lukas.

Lukase sõnul suvel direktori valimisteni ei jõuta.