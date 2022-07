Madis Kallas liitub Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga

"Nii ma lubasin, et kui mind määratakse ministri ametisse, see saab rohelise tule, siis ma olen valmis ka üheselt ja selgelt olema ka nende erakonna liige, et ka valijatel ja kõigil teistel valitsuse liikmetel oleks selge arusaam," ütles Kallas ERR-ile.

Kallas kandideeris sotsiaaldemokraatide esinumbrina saartel ja Läänemaal 2019. aasta riigikogu valimistel.

"Ma olen olnud nendega seotud väga pikalt. Maailmavaateliselt, nii nagu alati, mingites asjades kattub see 100 protsenti, mingites asjades vähem, aga suures pildis on see selline maailmavaade, mida mina hindan," ütles Kallas.

Kallas märkis, et esitab avalduse erakonnaga liitumiseks pärast esmaspäeval riigikogu ees ametivande andmist.

Uus Saaremaa vallavanem selgub suve lõpus

Kallas rääkis, et uus Saaremaa vallavanem valitakse tõenäoliselt korralisel volikogul augusti lõpus.

"Me teeme kõike järjest. Kui esmaspäeval ministrid saavad kinnitatud, siis me hakkame selle protsessiga kiiresti pihta," ütles ta.

"Esmaspäevast võtab kohusetäitjana üle Mikk Tuisk või tema asendajana Liis Lepik, nii nagu meil on volikogu poolt paika pandud ja peale seda vaatame, millal uus vallavanema kandidaat, kelleks praegu on Mikk Tuisk või Kristiina Maripuu oma asjad nii sätitud saavad, et saame minna volikokku ja kinnitada uue vallavalitsuse," rääkis Kallas.