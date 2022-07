Hiiumaa ja Saaremaa rannikult leitud kleepuv reostus on rasv

Aine täpset koostist kindlaks teha ei õnnestunud, sest see on tugevasti keskkonnast mõjutatud, märkis amet. Suure tõenäosusega on nii Saaremaale kui Hiiumaale jõudnud sama aine, mõningased erinevused on tingitud keskkonnamõjudest.

Reostus jõudis sel nädalal Hiiumaale Kõpu poolsaare põhjarannikule paarikümne kilomeetri ulatuses ning vähesel määral ka Kõpu lõunarannikule ja Saaremaale Onni randa.

Keskkonnaameti nõunik Himot Maran ütles, et hea uudis on see, et reostus pole loodusele ohtlik. "Rasvareostus on pigem ebameeldiv ja tekitab määrimisega probleeme inimestele ja lemmikloomadele, kuid looduses niisuguses koguses olulist kahju ei tee," lausus ta.

Neljapäeval kogus päästeamet koostöös keskkonnaametiga Tagalahe piirkonnas pooleteise kilomeetri pikkusel rannaribal oleva reostuse käsitsi kokku.

Saaremaa päästepiirkonna juhi Märgus Lindmäe sõnul kulus üheksal inimesel selleks alla kolme tunni ning kokku koguti 240 kilogrammi reostust, mis on reostuse mõttes väike kogus.

"Praeguse seisuga ei ole Saaremaal rohkem reostust teada," ütles Lindmäe.

Arvestades, et leitud reostus loodusele ohtu ei kujuta, siis Hiiumaa rannikult ligi 20 kilomeetrilt leitud reostust talgute korras koristama ei asuta, märkis keskkonnaamet.

"Küll oleme tänulikud kõigile hiidlastele ja Hiiumaa sõpradele, kes on valmis ise puhtama looduskeskkonna heaks panustama ja soovivad rasvareostust koristada," ütles Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja.