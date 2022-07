Enamik sakslasi toetab Ukrainat hoolimata kallist gaasist

Saksamaal süveneb hirm, et Venemaa lõpetab gaasitarned Euroopasse. Saksa ringhäälingu ZDF uuringu kohaselt on praegu lausa 70 protsenti sakslastest valmis toetama Ukrainat isegi siis, kui gaasihinnad jätkavad tõusmist.

Sõda Venemaa ja Ukraina vahel ning Venemaale kehtestatud sanktsioonid on gaasi hinda Euroopas korralikult tõstnud.

ZDF-i tellitud küsitluse järgi usub 44 protsenti sakslastest, et Venemaa ei jätka gaasi tarnimist. Sellegipoolest soovib 70 protsenti kõigist vastajatest jätkata Ukraina toetamist. 22 protsenti leiab, et Ukraina toetamisest tuleks loobuda, kui see langetaks energiahindu.

Kõige suurem toetus Ukrainale on roheliste valijate hulgas (95 protsenti). Ukraina toetamise jätkamist toetavad ka Kristlik-Demokraatliku Liidu (76 protsenti), Sotsiaaldemokraatide (SPD) (83 protsenti) ja Liberaalse Vaba Demokraatliku Partei (69 protsenti) valijad.

Umbes kolmveerand AfD toetajatest soovib aga Ukraina abistamise lõpetamist. 55 protsenti Saksa Vasakpartei valijatest soovib samuti, et riik lõpetaks Ukraina toetamise.

Praegu tahab 35 protsenti sakslastest, et riik suurendaks sõjalist abi Ukrainale. Juuli alguses oli see toetus veel 44 protsenti.

ZDF-i uuring viidi läbi 12.-14. juulil, kus osales 1167 täiskasvanud sakslast. Uuringu veamarginaal on +/– kolm protsendipunkti.