Elektri hind langeb laupäeval 211,98 eurole

Reedel oli päeva keskmine hind Nord Pooli elektribörsil Eesti hinnapiirkonnas 284,34 eurot megavatt-tunnist.

Kõige odavam tund on varahommikul kella nelja ja viie vahel, kui megavatt-tunni hind on 181,62 eurot. Kõrgeim hinnatase on õhtul kella 10 ja 11 vahel, mil hind tõuseb 293,39 euroni megavatt-tunni eest.

Ka Soomes on keskmine hind laupäeval Eestiga samal tasemel ehk 211,98 eurot megavatt-tunni eest, Lätis ja Leedus on see 212,41 eurot. Eestis ja Soomes on hind igal tunnil sama, Lätis ja Leedus on hind kõrgem vaid kella 10 ja 11 vahel õhtul.