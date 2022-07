WSJ: Hiina firmad aitavad hoida käigus Vene sõjamasinat

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Hiina elektroonikafirmade eksport Venemaale on pärast Moskva sissetungi Ukrainasse märkimisväärselt kasvanud. Hiinlased müüvad Venemaale elektroonikat, mis aitab Kremlil jätkata oma sõjalist tegevust Ukrainas.

Hiina tolliandmed näitavad, et 2022. aasta esimese viie kuuga kasvas kiipide eksport Hiinast Venemaale rohkem kui kaks korda, umbes 50 miljoni dollarini. Samal ajal kasvas veel muude elektrooniliste toodete eksport Venemaale. Need komponendid on olulised materjalid relvatööstuses, teatas The Wall Street Journal.

Andmed näitavad, et Hiina tehnoloogiafirmad on vaatamata Moskva-vastastele sanktsioonidele jätkamas Venemaaga äritegemist, hindas leht.

USA kaubandusministeerium lisas eelmisel kuul musta nimekirja viis Hiina elektroonikafirmat, mis väidetavalt teevad äri Venemaa kaitsetööstusega.

"Meie valitsus on alates 24. veebruarist olnud väga selge, et Hiina ei peaks Venemaale selles sõjas materiaalselt, majanduslikku ega sõjalist abi andma," ütles eelmisel nädalal USA suursaadik Hiinas Nicholas Burns.

Hiina ja Venemaa vahelist kaubandust on keeruline jälgida. Mõlemad riigid kasutavad keerulisi skeeme. Hiina ametnikud väidavad, et riik ei müü Venemaale relvastust. Ametlikud andmed näitavad, et üldine eksport Hiinast Venemaale on sel aastal langenud, kuna Peking kardab sattuda USA-ga vastuollu.

Hiina toetus on Moskva jaoks ülioluline. Naftatulud moodustavad suure osa Venemaa sissetulekust. Lääneriigid aga proovivad loobuda Venemaa naftast. Hiina pole samuti rahul USA juhitud rahvusvahelise süsteemiga.

Lisaks pooljuhtidele ekspordib Hiina Venemaale ka tähtsat toorainet. Hiina alumiiniumoksiidi eksport Venemaale on märkimisväärselt kasvanud. Mais jõudis see 153 000 tonnini, eelmisel aastal samal perioodil oli see 227 tonni.