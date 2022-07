Tallinn andis Kalaranna promenaadi kasutamiseks loa

Promenaadile kasutusloa väljastamine viibis viimased kuu aega vaid ehitusregistri tehniliste probleemide tõttu ning Tallinn otsustas seetõttu lubada promenaad kasutusele võtta, selgub linna poolt Pro Kapitalile saadetud kirjast.

"Kuna kasutusloa menetlus on lõppenud ning loa väljastamine viibib vaid tehnilistel põhjustel, anname käesolevaga teada, et ehitise, Kalaranna promenaad, kasutamine on lubatud," teatas linnaplaneerimise amet Pro Kapitalile.

Piirkonda kortermaju ehitav Pro Kapital esitas esimese taotluse promenaad kasutusel võtta juba mullu juulis, kuid erinevatel põhjustel ei väljastanud Tallinn kasutusluba. Juunis tegi linnaplaneerimisamet paikvaatluse ning tunnistas kõik tööd tehtuks. Loa väljastamine aga viibis uue ehitisregistri tehniliste probleemide tõttu.

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet ütles juunis ERR-ile, et märkusi kasutusloa menetluse käigus teinud ka teised linnaametid, kui need on pigem formaalset laadi ja nendega saab tegelda ka peale tingimusliku kasutusloa väljastamist.