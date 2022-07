Suurbritannia hävitajad saavad ultramoodsa radari

"See radarisüsteem Mk 2 võimaldab Typhooni pilootidel kontrollida õhuruumi viisil, mida praegu üritab Venemaa Ukrainas teha. Venemaa üritab GPS-signaale segada ja proovib teha teisi salastatud tegevusi," ütles Suurbritannia õhujõudude (RAF) juht Mike Wigston.

Typhooni piloodid suudavad edaspidi võimsa segamistehnoloogia abil häirida vaenlase õhutõrjet ja sihtida sihtmärke kaugemalt.

"See radar annab Briti pilootidele väga suure eelise," ütles Wigston.

Uus radar võetakse Briti õhujõudude poolt kasutusele kümnendi lõpuks. Radari saavad 107 kõige moodsamat Typhooni hävitajat. Uuendused lähevad maksma umbes 2,8 miljardit eurot, vahendas The Times.

"On ülioluline, et Suurbritannia jätkaks sõjalise võimekuse arendamist, et suuta heidutada ja kaitsta. Sõda Ukrainas näitab, et õhuruumi kontrollimine on tähtsam kui kunagi varem," ütles Suurbritannia hankeminister Jeremy Quin.