Euroopast sai suurim USA toornafta ostja

Jaanuarist maini tarnisid Euroopa riigid USA-st umbes 213,1 miljonit barrelit toornaftat. Aasia riigid tarnisid aga 191,1 miljonit barrelit naftat. Viimati jäid Aasia riikide mahud viiekuulise perioodi ajal Euroopast väiksemaks 2016. aastal. Siis tühistas USA oma toornafta ekspordikeelu, vahendas Bloomberg.

Venemaa suunas pärast Ukrainasse sissetungimist oma naftavoo ümber. Euroopa riigid pöördusid USA poole, Venemaa aga pakub Hiinale ja Indiale oma naftat suure allahindlusega.

"Kuna Euroopa püüab vähendada oma sõltuvust Venemaa naftast, siis on tõenäoline, et need kaubavoogude praegused mustrid jäävad püsima. USA suurendab nafta tootmist, kuid mitte piisavalt, et rahuldada nii Aasia kui ka Euroopa vajadusi," ütles konsultatsioonifirma Energy Aspects analüütik Christopher Haines.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli reedel 101,57 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind oli 98,11 dollarit barreli kohta.