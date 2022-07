Läänemets: võtsime need ministrikohad täie teadmisega

Tulevane siseminister, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles "Aktuaalsele kaamerale", et erakond võttis uues valitsuses ministriportfellid täie teadmise juures, et kindlustada inimeste toimetulekut kiires inflatsioonis ja energiakriisis.

Martin Helme ütleb, et sotsiaaldemokraadid pandi tanki ja majandusminister Riina Sikkut põrub selle karmi talve ees nagunii ja on patuoinas. Miks te olite nõus?

Kui Martin Helme kiidaks neid valikuid, oleks põhjust muretsemiseks. Need ministrikohad on sotsiaaldemokraadid võtnud täie teadmise ja sooviga selles karmis inflatsioonis ja energiakriisis inimeste toimetulekut kindlustada. See on põhjus, miks me seisime sissetulekute suurendamise eest madalama ja keskmise sissetulekuga inimeste puhul ning miks me majandusministri portfelli tahtsime.

Küll vist mitte Riina Sikkutile?

Me tahtsime seda erakonnale. Kui me vaatame koalitsioonilepingut, siis kogu energiakriisi, hinnalagede kehtestamise pakett on see, mida sotsiaaldemokraadid on aasta aega riigikogus rääkinud.

Kuidas keskkonnaminister Madis Kallas lõhenenud metsanduse küsimuses pooli lepitada kavatseb?

Madis Kallas ma arvan on üks paremaid inimesi sellele kohale. Kui me paneks sinna ühelt või teiselt poolt eksperdi, siis ilmselgelt tekiks probleem. Kui me paneme sinna inimese, kes otsib tasakaalupunkti ja kuulab kõiki osapooli, siis ma arvan, et saame täpselt selle, mis tahame.

Ikka räägitakse sellest, kes kõige pikema kõrre sai. Te olete öelnud, et olete saanud koalitsioonilepingusse pea kõik asjad, mis tahtsite. Mitu protsenti saite oma tahtmistest?

Mina protsentides ei mõõda, ma arvan, et see ei olegi võimalik, sest meie erakonna programm oli oluliselt pikem kui see koalitsioonileping. Aga näiteks see, et järgmisel aastal teeme ära hoolekandereformi ja hooldekodu kohatasu juures tuleb riik appi, et pensionärid, kellel pole raha ja nende omaksed, kes ei suuda hooldekodu koha eest maksta, et riik seal aitab, on väga oluline asi.

Mis teie arvates Reformierakond sai, Stenbocki maja?

Reformierakonnal olid täpselt samamoodi riigikaitse küsimused olulised, haridusküsimused olulised. Väga paljudes teemades oli meil kattuvust ja ühisosa.

Teie pink on riigikogus päris lühike, samasugune on ka Isamaal. Eestis on viimastel aastatel komme, et pink valitsuses on kõigil võrdne. Miks Reformierakond sellise valikuga nõus on?

Ma arvan, et see on aus kõigi partnerite ja ka riigi suhtes. Kaja Kallasel ja Reformierakonnal on peaministriparteina ülesanne tagada see, et valitsus ühtse meeskonnana, täis teotahet, läheks sellele sügisele ja karmile talvele vastu.

Te oma sotsiaalmeediapostituses kirjutate, et tuleb analüüsida ka mõningaid siseministeeriumi haldusala varasemaid tegemisi ja tegemata jätmisi ning ametkond on selleks lahenduste leidmiseks, "mitte selleks, et reguleerida, kes millist perekonnanime endale tohib võtta või ei tohi". Ehk siseministeeriumi haldusala on vaja revideerida ja on oldud liiga radikaalsed?

Mitte radikaalsed, aga me oleme kuulnud läbi meedia päris palju neid juhtumeid tõesti, kus ministeerium hakkab väga tugevalt sekkuma sellesse, mis perekonnanime keegi võib kanda ja kuidas inimesed oma kooselu peaksid otsustama.

See ei ole riigi asi, iga inimene teab, mis tema jaoks on oluline, kes ta tahab olla, mis ta tahab olla, ja seal peaks riik olema inimesele toeks, mitte takistuseks.

Jüri Ratas kutsus maksudebatile, milliste maksude tõstmise eest sotsiaaldemokraadid seisavad?

Selles valitsuses ei ole maksurahu, me langetame makse. Me tõstame tulumaksuvaba miinimumi alampalgani, sotsid oleksid tahtnud seda tõsta 800 euroni.

Aga kuskilt peab tulu baas suurenema lähiaastatel.

Seda mina olen ka öelnud ja ei karda öelda, et neil valimistel tulebki maksudest rääkida, sest valitsuse juures tegutsev riigieelarve nõukogu on juba ammu öelnud, et sellise maksustruktuuriga pole võimalik Eesti Vabariiki ülal pidada. Me ei suuda õpetajatele maksta, päästjate palgad on olematud, politseinikele ei suuda maksta. Ehk maksusüsteemi on vaja muuta.

Mina isiklikult ja kõik sotsiaaldemokraadid pooldavad progressiivset ehk astmelist tulumaksu, ma arvan, et see tuleks Eestis kehtestada. Ma arvan, et inimesed, kes teenivad üle 5000 euro kuus palka, nende elujärg ei halvene kuidagi kui 50 eurot kuus rohkem makse maksta. Aga mõne lapse elu võib väga palju mõjutada sellega.

Aga selles koalitsioonis sellega ei tegeleta?

Selles koalitsioonis ei tegeleta sellega.