Raketirünnak tabas Dnipro linna tööstuspiirkonda ja selle lähedal asuvat tänavat teatas Reznitšenko reede õhtul. Hukkunuid on viimastel andmetel kolm ja haavatuid 15.

Oluline 16. juulil kell 6.59:

- Raketirünnakus Dnipro linnale hukkus kolm inimest;

- Ukraina raketirünnakud on hävitanud 30 eri Vene logistikakeskust;

- Euroopa Liit valmistab ette uut sanktsioonide paketti.

Raketirünnakus Dnipro linnale hukkus kolm inimest

Dnipropetrovski oblasti sõjalise administratsiooni juhi Valentin Reznitšenko sõnul tabas oblasti pealinna Dniprot Vene raketirünnak, mille tõttu sai surma vähemalt kolm inimesi ja 15 haavata.

Raketirünnak tabas Dnipro linna tööstuspiirkonda ja selle lähedal asuvat tänavat teatas Reznitšenko reede õhtul.

Ukraina sõjaväe teatel tulistati Dnipro pihta Kaspia merel asuvalt lennukilt kuus raketti, millest neli tulistati Ukraina õhutõrje poolt alla ja kaks jõudis kohale.

Laupäeval hommikul oli enamus Ukraina linnades taas õhuhäire hoiatus.

Donetski kuberner Pavlo Kõrõlenko sõnul sai Donetski oblastis Vene vägede suurtükitule tõttu surma kaheksa inimest ja haavata 13 oblasti erinevates piirkondades.

Ukraina raketirünnakud on hävitanud 30 eri Vene logistikakeskust

Ukraina kaitseministeeriumi esindaja Oleksandr Motuzjanõk kinnitas reedel, et Ukraina on kaugmaa raketirünnakutega hävitanud üle 30 Vene vägede logistikakeskuse.

Motuzjanõk tõi välja, et logistikakeskusi (kus hoiustati Vene vägede moona ja muud sõjavarustust) on rünnatud erinevate raketisüsteemidega ning Motuzjanõk rõhutas HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) mitmikraketiheitja olulisust rünnakute edus.

Ukraina kindral Oleksi Gromov rõhutas neljapäeval HIMARS mitmikraketiheitja olulisust, kuna relvasüsteem on märksa täpsem ja pikema laskeulatusega kui Nõukogude ja Vene analoogid. Ukraina väed on keskendunud Vene vägede logistika, moona ja kütuse rindele jõudmise takistamisele.

Euroopa Liit valmistab ette uut sanktsioonide paketti

Euroopa Komisjon esitas reedel ametlikult ettepaneku uueks EL-i sanktsioonide paketiks Venemaa vastu. Euroopa Liit tahab keelustada Vene kulla impordi ning täpsustada olemasolevaid meetmeid, et käimasolev sõda ja sanktsioonid ei takistaks toidusaadetisi. Samuti on kavas piirata agressorriigiga kaubavahetust nö topeltkasutuse tehnoloogiate osas, mida võitakse kasutada nii tsiviil- kui ka sõjalistel eesmärkidel.

Euroopa Liidu ametnikud kinnitasid Reutersile, et tegemist on väiksemas ulatuses sanktsioonide paketiga, kuna suuresti täpsustatakse juba varasemalt kokku lepitut. Samuti on soov uue sanktsioonide paketiga ühildada Euroopa Liidu sanktsioonid enam G7 kohtumisel kokkulepitud meetmetega.

Sanktsioonide paketi osas on kohtumised kavas järgmise nädala esmaspäeval ja kolmapäeval, kus need võidakse esitada heakskiitmiseks.