Sõja 143. päev: Reznikov: sõja lõpp aasta lõpuks on realistlik

Oluline 16. juulil kell 22.02:

- Ukraina kaitseminister Reznikovi sõnul on sõda võimalik aasta lõpuks lõpetada;

- Raketirünnakus Dnipro linnale hukkus kolm inimest;

- Päästetööd Vinnõtsjas lõppesid, hukkunuid leiti 23;

- Ukraina luure: Venemaa valmistub järgmiseks rünnakufaasiks;

- Pentagon: viimase nädalaga hukkus Vene rünnakutes kuni 150 tsiviilisikut;

- Ukraina võib kohtusse kaevata Vene nafta ja gaasi ostu rahastavad lääne suurpangad;

- Vene raketirünnakus Nikopoli pihta sai surma kaks inimest;

- Ukraina on võtnud eesmärgiks kuulutada Venemaa terrorismi toetavaks riigiks;

- ISW: Venemaa on oma regioonides komplekteerimas uusi vabatahtlike pataljone;

- ISW: Vene väed jätkavad Donbassis pealetungi;

- Ukraina raketirünnakud on hävitanud 30 eri Vene logistikakeskust;

- Briti luure hinnangul on Ukraina olnud edukalt kaitses peale Lõssõtšanski langemist;

- Euroopa Liit valmistab ette uut sanktsioonide paketti;

- Ukraina hinnangul on Venemaa kaotanud 38 140 sõdurit.

Reznikov: Sõda on täiesti võimalik aasta lõpuks lõpetada

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov andis BBC ukrainakeelsele portaalile intervjuu, milles rääkis Ukraina õhukaitse efektiivsusest, sõjakaotustest, mitmikraketiheitjate HIMARS mõjust ning Ukraina jätkuvast soovist saada moodsaid hävituslennukeid.

Reznikovi sõnul tulistab Ukraina õhukaitse alla ligikaudu pooled Venemaa raketid, mis Ukraina linnade pihta on suunatud. Samas näiteks Iisraeli sõjanduseksperdid on väitnud, et nende õhukaitse suudab alla lasta 80 protsenti mürskudest ja rakettidest. Siiski ei suudaks Reznikovi sõnul isegi iisraellaste süsteem olla lõpuni edukas tiibrakettide vastu.

Kaitseminister sõnas, et ta näeb tõsist vaeva, et Ukraina saaks endale moodsad lääne tankid ja lennukid. Seejuures möönab Reznikov, et Ukraina taristu ei pruugi olla sobilik näiteks USA F-16 lennukitele, kuid saaks hakkama Rootsi Gripen hävitajatega.

Reznikov tunnistas, et Ukraina kaotuste kõrgpunkt oli maikuus ning suurimaid kaotusi kandsid Ukraina väed Donbassis, mil hukkunuid oli iga päev sadades ja veel 300-400 sai iga päev haavata. Olukord olevat paranenud sestsaadik kui Ukrainasse jõudis lääne suurtükirelvastus.

Minister arvas intervjuus ka seda, et Ukraina sõjaline võit aasta lõpuks on realistlik kui lääne relvaabi ja majandussaktsioonid jätkuvad. Minimaalselt soovitakse vabastada alad, mida kontrollis Ukraina käesoleva aasta 23. veebruaril.

Samuti lükkas Reznikov ümber Financial Times-s kõlanud väited, et Ukrainale antud relvaabi võidakse kuhugi mujale smugeldada. Kaitseministri sõnul on ta kutsunud doonorriikide esindajaid rindele enda relvastuse kasutamist ka kontrollima ning mitmed riigid on tema sõnul seda ka teinud.

Rusude koristamine venelaste poolt pommitatud Tšuhujivis, Harkivi oblastis Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Ukraina luure: Venemaa valmistub järgmiseks rünnakufaasiks

Vene relvajõud valmistuvad järgmiseks suuremaks rünnakuks Ukrainas, ütles Ukraina kaitseministeeriumi luureosakonna esindaja Vadõm Skibitski.

"Kahtlematult on ettevalmistused järgmisteks rünnakuteks praegu alanud," lausus Skibitski.

Skibitski märkis ka, et oht rünnakuteks Valgevenest on vähenenud võrreldes ajaga enne Venemaa sissetungi Ukrainasse.

Pentagon: viimase nädalaga hukkus Vene rünnakutes kuni 150 tsiviilisikut

Viimase nädala jooksul hukkus Ukrainas Vene vägede rünnakutes 100 kuni 150 tsiviilisikut, ütles laupäeval USA kaitseministeeriumi ametnik.

Viimastel nädalatel, kui Ida-Ukrainas on toimunud vihased lahingud Vene ja Ukraina vägede vahel, on kasvanud ka hukkunud tsiviilisikute arv.

Pentagon märkis laupäevases ülevaates lisaks, et USA poolt Ukrainale antud mitmikraketiheitjatel HIMARS on olnud mõju, kuid tegu pole kindlasti võluvitsaga, mis sõja Ukraina kasuks kallutaks.

Päästetööd Vinnõtsjas lõppesid, hukkunuid leiti 23

Laupäeval lõppesid päästetööd Vinnõtsja linnas, mille keskust tabas neljapäeval Vene vägede raketirünnak.

Ukraina päästeameti teatel hukkus rünnakus 23 inimest, 202 sai vigastada ning üks inimene on seni kadunud. Majade rusude alt õnnestus päästa kolm inimest.

Vene raketirünnakus hävis või sai kannatada 55 elumaja ja 42 sõidukit.

Ukraina võib kohtusse kaevata Vene nafta ja gaasi ostu rahastavad suurpangad

Ukraina ähvardab kohtusse kaevata USA ja Euroopa suurpangad Vene nafta ja gaasi tehingute rahastamise pärast, sest Ukraina hinnangul on tegu sõjakuritegude rahastamisega, kirjutab Financial Times.

Ukraina valitsus on öelnud lääne suurpankade juhtidele, kelle hulgas on ka JPMorgani Jamie Dimon ja HSBC Noel Quinnto, et nad lõpetaksid firmade rahastamise, kes kauplevad Vene naftaga.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski majandusnõunik Oleg Ustenko süüdistas pankasid sõjakuritegudes, saates neile sel nädalal kirja, milles soovis, et pangad lõpetaksid igasugused suhted nendega, kes kauplevad Vene naftaga ning Vene suurfirmade Gazprom ja Rosneft aktsiatega.

Kirjades, mis saadeti ka näiteks Citigroupile ja Credit Agricole`ile, süüdistati pankasid sõja pikendamises, kuid nad pakuvad krediiti ettevõtetele, mis kaubitsevad Vene naftaga. Ukraina ähvardas kirjas panku ka ärikeeluga sõjajärgses Ukrainas.

Ustenko sõnul on Ukraina justiitsministeeriumil kavas peale sõja lõppu kaevata pangad rahvusvahelisse kriminaalkohtusse. Ta märkis ka, et Ukraina luureteenistused koguvad praegu andmeid finantsasutuste kohta, mis toetavad Venemaalt pärit kütustega kauplemist.

Raketirünnakus Dnipro linnale hukkus kolm inimest

Dnipropetrovski oblasti sõjalise administratsiooni juhi Valentin Reznitšenko sõnul tabas oblasti pealinna Dniprot Vene raketirünnak, mille tõttu sai surma vähemalt kolm inimesi ja 15 haavata.

Raketirünnak tabas Dnipro linna tööstuspiirkonda ja selle lähedal asuvat tänavat teatas Reznitšenko reede õhtul.

Ukraina sõjaväe teatel tulistati Dnipro pihta Kaspia merel asuvalt lennukilt kuus raketti, millest neli tulistati Ukraina õhutõrje poolt alla ja kaks jõudis kohale.

Laupäeval hommikul oli enamikus Ukraina linnades taas õhuhäire hoiatus. Praeguseks on tulnud teated, et Odessa linn sai raketilöögi tabamuse.

Russian strike this morning in Odessa pic.twitter.com/Lh2lSvngPH — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 16, 2022

Donetski kuberner Pavlo Kõrõlenko sõnul sai Donetski oblastis Vene vägede suurtükitule tõttu surma kaheksa inimest ja haavata 13 oblasti erinevates piirkondades.

Vene vägede rünnaku osaliseks saanud elumaja Bahmutis, Donetski oblastis Autor/allikas: SCANPIX/Vincenzo Circosta/ZUMA Press Wire

Vene raketirünnakus Nikopoli pihta sai surma kaks inimest

Ukraina päästeteenistus teatas kahes hukkunust Nikopoli linnas. Dnipropetrovski oblasti juhi Valentin Reznitšenko sõnul tulistasid Vene väed Nikopoli Grad rakettidest. Hinnanguliselt oli rakette 53.

Ukraina on võtnud eesmärgiks kuulutada Venemaa terrorismi toetavaks riigiks

Ukraina presidendi administratsiooni juht Andri Jermak sõnas Twitteris, et Ukraina teeb kõik endast oleneva, et Venemaa oleks ametlikult nimetatud terrorismi toetavaks riigiks.

Our goal is RF being designated a state sponsor of terrorism.



We are currently doing everything possible to achieve it, collecting and systematizing evidence of war crimes and crimes against humanity committed by the RF military.

They will be held responsible. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) July 15, 2022

Tõenäoliselt mõtleb Jermak USA välisministeeriumi ametlikku nimekirja terrorismi riiklikest toetajatest, kuhu kuuluvad praegu Kuuba, Põhja-Korea, Iraan ja Süüria

Nimekirja lisamise korral järgnevad karmid sanktsioonid välisabi, kaitsekoostöö, kaubandussuhete ja finantsküsimuste osas.

ISW: Venemaa on komplekteerimas uusi vabatahtlike pataljone

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) toob välja, et Vene föderatsioon on asunud moodustama uusi vabatahtlikest koosnevaid üksusi kõigis Vene föderatsiooni 85 regioonis ja föderaalses subjektis. Iga vabatahtlike üksuse suuruseks planeeritakse umbes 400 meest, kes oleks vanuses 18-60.

Värvatutelt ei eeldata eelnevat sõjalist väljaõpet ja neile antakse 30-päevane kiirkorras väljaõppe enne Ukrainasse saatmist.

Palgaks pakutakse igale värvatud vabatahtlikule ligikaudu 3000 eurot kuus ehk kulu kogu üksuse peale oleks 1,2 miljonit eurot 400-mehelise üksuse kohta. ISW hinnangul on sedasi lisanduvad võitlejad madala kvaliteediga. ISW kodulehel on jooksvalt uuendamisel nimekiri erinevatest üksust, mida Venemaa eri regioonides komplekteeritakse.

ISW kaart Venemaa regioonidest, kus komplekteeritakse vabatahtlike pataljone Ukrainasse saatmiseks. Kaardi autoriteks George Barros ja Kateryna Stepanenko. Autor/allikas: ISW/George Barros ja Kateryna Stepanenko.

ISW: Vene väed jätkavad Donbassis pealetungi

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi hinnangul tegid Vene relvajõud piiratud ulatuses rünnakuid Slovjanskist kirdes ja Siverskist edelasse mööda T1302 Bahmuti- Lõssõtšanski maateed. Need väikesemahulised rünnakud viitavad Vene vägede soovile jätkata suuremat pealetungi Donbassis. Siiani olid väiksemad Vene vägede rünnakud edutud.

ISW ekspertide sõnul on 10-päevane operatsiooniline paus ebapiisav, et taastada üksuste lahinguvõime. Tõenäoliselt on Vene sõjaväel poliitiline surve edasi tungida enne kui üksused lahingutegevusest suudavad taastuda.

Ukraina raketirünnakud on hävitanud 30 eri Vene logistikakeskust

Ukraina kaitseministeeriumi esindaja Oleksandr Motuzjanõk kinnitas reedel, et Ukraina on kaugmaa raketirünnakutega hävitanud üle 30 Vene vägede logistikakeskuse.

Motuzjanõk tõi välja, et logistikakeskusi (kus hoiustati Vene vägede moona ja muud sõjavarustust) on rünnatud erinevate raketisüsteemidega ning Motuzjanõk rõhutas HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) mitmikraketiheitja olulisust rünnakute edus.

Ukraina kindral Oleksi Gromov rõhutas neljapäeval HIMARS mitmikraketiheitja olulisust, kuna relvasüsteem on märksa täpsem ja pikema laskeulatusega kui Nõukogude ja Vene analoogid. Ukraina väed on keskendunud Vene vägede logistika, moona ja kütuse rindele jõudmise takistamisele.

Briti luure: Ukraina on edukalt olnud kaitsel peale Lõssõtšanski langemist

Ühendkuningriigi luure hinnangul on Vene vägede rünnakud viimasel ajal toimunud üsna piiratud mahus. Lahingud toimuvad Lõssõtšanski linnast lääne pool hoolimata asjaolust, et venelased teatasid eelmine nädal Siverski lähedale jõudmisest.

Briti luure sõnul peab venelaste väidete suhtes olema ettevaaylik, kuna nad kipuvad sõjalist edu liialdama.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/CkouEyTZAD



#StandWithUkraine pic.twitter.com/Z0M9tGmMN7 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 16, 2022

Ukraina väed on suutnud rindejoont edukalt kaitsta peale Lõssõtšanski langemist. Uus kontaktjoon kahe vaenupoole vahel on ka nüüd lühem ja sirgem, mistõttu on seda kergem kaitsta.

Euroopa Liit valmistab ette uut sanktsioonide paketti

Euroopa Komisjon esitas reedel ametlikult ettepaneku uueks EL-i sanktsioonide paketiks Venemaa vastu. Euroopa Liit tahab keelustada Vene kulla impordi ning täpsustada olemasolevaid meetmeid, et käimasolev sõda ja sanktsioonid ei takistaks toidusaadetisi. Samuti on kavas piirata agressorriigiga kaubavahetust nö topeltkasutuse tehnoloogiate osas, mida võitakse kasutada nii tsiviil- kui ka sõjalistel eesmärkidel.

Euroopa Liidu ametnikud kinnitasid Reutersile, et tegemist on väiksemas ulatuses sanktsioonide paketiga, kuna suuresti täpsustatakse juba varasemalt kokku lepitut. Samuti on soov uue sanktsioonide paketiga ühildada Euroopa Liidu sanktsioonid enam G7 kohtumisel kokkulepitud meetmetega.

Sanktsioonide paketi osas on kohtumised kavas järgmise nädala esmaspäeval ja kolmapäeval, kus need võidakse esitada heakskiitmiseks.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 38140 (võrdlus eelmise päevaga + 140);

- tankid 1677 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 3874 (+8);

- lennukid 220 (+1);

- kopterid 188 (+0);

- suurtükisüsteemid 846 (+4);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 247 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 109 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 687 (+6);

- tiibraketid 162 (+7);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2735 (+4);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 68 (+1).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Bahmuti suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.