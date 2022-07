Mike Pompeo on valmis kandideerima USA presidendiks

Vabariiklane ja Donald Trumpi administratsiooni välisminister Mike Pompeo teatas, et on valmis kandideerima endise USA presidendi Donald Trumpi vastu vabariiklaste presidendikandidaadiks 2024. aasta presidendivalimistel, vahendab briti ajaleht The Times .

Mike Pompeo on praegu 58-aastane ja on varasemalt olnud USA Luure Keskagentuuri (CIA) peadirektor. Pompeo on viimasel ajal hakanud rohkem külastama olulisi Iowa, New Hampshire ja South Carolina osariike, kus ta on pidanud mitmeid kõnesid ja tellinud reklaame enda turundamiseks.

Praegu 76-aastane endine president Donald Trump on selgelt andnud mõista, et soovib taas USA presidendiks kandideerida ning väidetavalt peaks ta ametlikult oma kandidatuuri teatama enne novembris USA-s toimuvaid vahevalimisi.

Trump on püüdnud takistada konkurentide teket vabariiklaste presidendikandidaadi positsioonile, kuid allikate sõnul teeb Pompeo oma lõpliku otsuse peale USA vahevalimiste tulemuste selgumist kui ta on arutanud võimalikke samme oma naise Susaniga.

"Kui me järeldame, et see on õige koht meie jaoks ja meile tundub, et on õige aeg meil riiki teenida... siis me lähme ja näitame ennast parimast küljest valijatele," ütles Pompeo.

Pompeod on siiani peetud Trumpiga lähedal olevaks ning ta pole avalikult oma endise ülemuse vastu sõna võtnud, mistõttu on tegemist kohati üllatusliku teadaandega. Pompeo lojaalsus Trumpile oli välisministrina nii suur, et alguses ei tahtnud ta tunnistada Joe Bideni valimist USA presidendiks. Samas ütles Pompeo hiljuti Timesile, et tollane asepresident Mike Pence tegi õige otsuse kui valimistulemused sertifitseeris.

Pompeo võimalik konkurent on 43-aastane Florida kuberner Ron DeSantis, kes on üritanud Donald Trumpi poliitilist stiili jäljendada.

Donald Trump teatas ajakirjale New York Magazine, et ta peab veel otsustama millal, mitte kas üldse, teatavaks teha oma kandidatuur USA presidendi ametikohale. Trump kinnitas ajakirjale, et otsuse kandideerida on ta juba selgelt teinud.

Viimaste küsitlusuuringute järgi soovivad pea pooled vabariiklaste eelvalimistel osalevad vabariiklased Trumpile alternatiivi.

Hiljutise Harvard CAPS–Harris Poll küsitluse järgi ei soovi 71 protsenti ameeriklastest, et Joe Biden tagasi presidendiks kandideeriks. Küsitlusest selgus ka, et 61 protsenti vastanutest leiab, et eelmine president Donald Trump ei peaks 2024. aastal uuesti kandideerima.