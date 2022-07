USA president kohtus Saudi kroonprintsi bin Salmaniga

Varasemalt Saudi kroonprintsi suhtes kriitiline olnud USA president Joe Biden pidi Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salmaniga siiski kohtuma. Biden kinnitas, et tõstatas kohtumise käigus ka ajakirjaniku Jamal Khassoggi ebaseadusliku mõrva Türgis, mida peetakse Saudi eriteenistuste kätetööks, vahendab the Wall Street Journal .

USA president Joe Biden kinnitas, et võttis kohtumisel Saudi Araabia kroonprintsi Mohammed bin Salmaniga kõne alla ajakirjanik Jamal Khassoggi tapmise ja inimõigused Saudi Araabias.

Ajalehe Washington Post kolumnist Khassoggi tapeti 2018ndal aastal Saudi konsulaadis Istanbulis. USA luureteenistuse teatel kiitis Saudi kroonprints bin Salman mõrva heaks, viimane on oma seotust eitanud.

Saudi asevälisminister Adel al-Jubeir kinnitas, et vastutavad isikud on juba Saudi Araabias kohtu all süüdi mõistetud ning vastu on võetud meetmed, et selline asi enam tulevikus juhtuda ei saaks.

Biden kinnitas, et bin Salmaniga räägiti inimõigustest ja poliitiliste reformide vajadusest. USA president kinnitas, et see teema on nii talle kui ka Ameerika ühendriikidele väga tähtis. Biden lisas, et teistel teemadel jõuti Saudi Araabiaga kokkuleppele.

Peamiseks teemaks kõnelustel oli energia all energia. Biden rõhutas enda sõnul, et suurelt naftatootjalt Saudi Araabialt oodatakse edasisi samme turu naftaturu stabiliseerimiseks.

Bidenit on Saudi Araabiasse sõitmise pärast teravalt kritiseeritud, kuna varem on Ühendriikide president rääkinud Saudi Araabiast kui paaria-riigist. Washington Posti tegevjuht Fred Ryan nimetas häbiväärseks seda, kuidas Biden ja bin Salman tervitasid teineteist mitte käepigistusega, vaid oma-mehelikult rusikaid kokku lüües, vahendab The Daily Mail.

Inimõiguste-organisatsiooni Human Righst Watch tegevdirektor Kenneth Roth taunis samuti Bideni käitumist, tema sõnul näitab see, et Saudi liider on nüüd aktsepteeritud. Vabariiklaste sõnul näitab see rusikate kokkulöömine ilmekalt, kui tugev on nafta-riikide autokraatsete juhtide mõju USA välispoliitikale.

Saudi Araabia ja USA suhted olid veel hiljuti jahedad ning Vene-Ukraina sõja tõttu kiiresti kalliks kujunenud naftabarreli hind sundis Bideni bin Salmaniga kontakti otsima.

Valge Maja teatas, et Saudi Araabia on lubanud toetada rahvusvahelise naftaturu tasakaalustamist, täpsustamata mis mahus Saudi Araabia võiks naftatootmist suurendada.

Kõrged kütusehinnad on USA vahevalimiste eel demokraatidele suureks väljakutseks ning Saudi Araabia naftatootmise suurendamise abil loodetakse näha kütusehindade langust USA-s.

Saudi Araabia visiidi üks keskne eesmärk oli ka Saudide ja Iisraeli omavaheliste suhete tugevdamine. Kahel riigil pole ametlikke diplomaatilisi suhteid, kuid teevad julgeolekuküsimustes palju koostööd. Mõlemad riigid näevad suure ühise ohuna Iraani ja eriti Iraani tuumaprogrammi.

Bideni kohtumine Saudi Araabia kroonprintsi ja teiste Saudi Araabia riigijuhtidega toimus laiema Lähis-Ida visiidi raames. Biden on juba külastanud Iisraeli ja Palestiinat ning kavatseb teha riigivisiidid ka Jordaaniasse, Egiptusesesse ja Iraaki.