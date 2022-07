Leedu parlamendierakonnad sõlmisid kaitsekokkuleppe

Peaminister Ingrida Šimonyte avaldas heameelt, et parlament lepingut üksmeelselt toetas. Tema sõnul on põhimõtetes kokku leppimine oluline, sest see tagab sarnase kaitsepoliitika jätkumise vaatamata valitsuse koosseisule, vahendab Leedu rahvusringhääling LRT.

Seni on Leedu kaitsekulutused olnud kaks protsenti sisemajanduse kogutoodangust, selle aasta eelarves suunati kaitsekulutusteks ligi 300 miljonit eurot juurde, nii et kaitsekulude osakaal tõuseb käesoleval aastal 2,5 protsendini.

Leedus opositsiooni kuuluv põllumeeste ja roheliste liit oli ainus parlamendierakond, kes leppele alla ei kirjutanud.

Leedu erakondade vahel sõlmitud kaitsekokkulepe kehtib 2030nda aastani.

Leppega ei võeta eesmärgiks üleüldist kohustuslikku ajateenistust, kuna leppe osalised ei suutnud selles küsimuses üksmeelt leida. Selle asemel seab lepe eesmärgiks ajateenistuse läbinute arvu järkjärgulist suurendamist vastavalt riigikaitse vajadustele. Samuti on kavas välja arendada asendusteenistuse süsteem.

Leedu taastas kohustusliku ajateenistuse 2015. aastal.

Leedu erakonnad sõlmisid sarnase leppe 2018. aasta sügisel, mil võeti sihiks suurendada kaitsekulutusi 2,5 protsendini. Tollal toetasid kaitselepet kõik parlamendierakonnad peale leedu sotsiaaldemokraatide.