Fotod: Haapsalusse kogunesid taas Ameerika autod

Kui kahel eelmisel suvel jäi Ameerika autode sõu Haapsalus pandeemia tõttu ära, siis sel nädalavahetusel on kuurortlinna tänavad jälle täis Ameerika päritolu tehnikat. Kohaletulnute seas on palju soomlasi ja rootslasi.

Ameerika autode sõu peakorraldaja Karol Kikkase sõnul võib nädalavahetuse jooksul Haapsalut külastada umbes 2000 Ameerika autot. Linnusehoovis on näitusel 150 eksponaati, mille seas on ka mõned mootorrattad ja jalgrattad.

Üritus meelitab kohale arvukalt soomlasi ja rootslasi.

"Sealt tuleb meil ka kõige rohkem tavakülastajaid. Nad on seda hobi aastakümneid ja kümneid harrastanud. Seal on neid autosid nii palju, et kui huvi peaks Soome või Rootsi poolt veel suuremaks minema, siis põhimõtteliselt laevaga üle pole neid autosid võimalik tuua," rääkis American Beauty Car Show peakorraldaja Karol Kikkas.

Kohale tulnud rootslaste hulgas oli 1936. aastast pärit Auburn Boattail Speedster 876 omanik Leif Areskog, kelle jaoks oli sellise auto saamine ammune unistus.

"Ma olen Ameerika autode vastu huvi tundnud kogu oma elu. 1969. aastal nägin ma just sellist autot esmakordselt ja ütlesin siis iseendale, et ühel päeval ma sellise ka saan," ütles Areskog.

Haapsalu vanalinn ja linnusehoov olid huvilisi täis. Autosid uudistas ka palju neid, kellel endal sellist masinat kodus pole.

"Et ikka selliseid autosid näha, mida iga päev liikluses ei näe ja just need vanemad pakuvad veel eriti huvi," lausus autonäitust külastanud Madis.

Pühapäeval kell 11 algab Ameerika autode rongkäik läbi linna, mis on tänavate äärde alati kohale meelitanud tuhandeid pealtvaatajaid.