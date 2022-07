Pühapäev tuleb veel vihmane, edaspidi läheb soojemaks ja kuivemaks

Uued sajupilved on Eestisse juba teel, kuna ilmakujundajaks on jätkuvalt Põhja-Euroopa kohal pöörlev madalrõhuala. Ennelõuna on pühapäeval paljudes kohtades vihmahoogudega ning ühes sajuga on nii öösel kui päeval äikesevõimalus.

Ööl vastu pühapäeva on valdavas Eestis pilvi vähe ja ilm sajuta. Saartel ja looderannikul on pilvisem ning sajab vihma, on äikeseoht. Pärast keskööd laienevad vihmapilved ida poole. Ida-Eestis puhub edela- ja lääne-, Lääne-Eestis lääne- ja loodetuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on 6 kuni 11, rannikul kuni 15 kraadi.

Hommik on Lääne-Eestis pilves selgimistega ja vihmahoogudega. Ida-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega ning veel peamiselt sajuta ilm. Puhub edela-, saartel lääne- ja loodetuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 12 kuni 15 kraadi.

Ennelõuna on enamasti pilves. Sageli sajab vihma, võib äikest olla. Pärastlõunal lääne ja loode poolt alates pilved hõrenevad ning sajuvõimalus väheneb. Puhub lääne- ja loode-, Ida-Eestis ennelõunal ka edelatuul 4 kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 15 kuni 18 kraadi.

Õhtul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, sajuvõimalus on suurem veel Ida-Eestis. Tuul puhub läänest ja loodest 4 kuni 10, põhjarannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 16 kraadi.

Esmaspäeval on sajuhooge üksikutes kohtades, teisipäeval peamiselt Lääne-Eestis. Õhumass hakkab vähehaaval soojenema ning kuigi ööd on sisealadel jahedad, tõusevad päevamaksimumid esmaspäeval 20 kraadini, teisipäeval ka mitu kraadi kõrgemale.

Järgnevatel päevadel peaks sajused ilmategijad meist eemale hoidma ning soojenemine jätkub. Troopilist palavust oodata pole, kuid nädala teises pooles saab tunda 25 kraadi lähedale tõusvat õhutemperatuuri küll.