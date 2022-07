Saematerjali turuhind on kuni viiendiku võrra langenud

Paari viimase kuu jooksul ostsid paljud puidufirmad materjali kokku arvestusega, et saematerjali nõudlus jääb kahe viimase aasta tasemele. Kuid kõrgete ehitushindade tõttu on nii riigi- kui ka erasektoris lükatud paljude suuremate ehituste alustamine edasi, mistõttu on ka saematerjali nõudlus vähenenud, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Teises kvartalis, märtsis, püüdsid kõik seoses selle Ukraina ja Vene sõjaga osta nii palju kui võimalik Venemaalt kokku ja muudest riikidest, just kartes seda, et see Venemaa puit lõpeb ära ja nüüd on tulemus käes – laod on materjali täis," ütles AS Barrus saematerjali ostu-müügijuht Janar Tatomir.

Näiteks kuusepalgist valmistatud saematerjali tihumeetri turuhind on langenud üle 100 euro.

"Kui teises kvartalis hinnad kõikusid 420-460 tihumeetrit, siis tänase päeva seisuga võib saada sama materjali 300 või isegi 290 eest. See langus on olnud üsna suur ja tegelikult veel täna ei ole veel teada, kas see hinnatase sinna paika jääb," ütles OÜ Peetri Puit juht Peeter Peedomaa.

Kui suurfirmad sõlmivad aasta lõpuks saematerjali ostu-müügilepinguid juba odavamate hindadega, siis väiketarbija jaoks hinnalangust veel ei ole.



Saematerjali ostja Andres ütles, et tema hinnalanguses aru ei saa. "Ütleme nii, et kui see hind on sinna ülesse ära läinud, siis ta on sellele tasemele pidama jäänud," sõnas Andres.

Võrus ligi 20 aastat ehitusliku saematerjali müügiga tegelenud Aigar Aia ütles, et need, kellel on vaja puitu osta, need seda ka ostavad.



"Mulle tundub, et praegu igaüks hakkab oma maakodusid renoveerima. Minu silmade läbi ostetakse praegu rohkem kui enne," ütles Aigar Aia.