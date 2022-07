Kehv ilm pärssis Rally Estonia publiku melu

Kui neli päeva kestnud üritus pakkus rallisõpradele palju elamusi, siis raja ääres elavad kohalikud inimesed pidid leppima rallimasinate mootorimüraga ning oma kodude juures pealtvaatajate hulgaga, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Sellel aastal käis kohvikutes aastatagusega võrreldes vähem külastajaid. Põhjuseks võis olla natuke jahe ja vihmane ilm.



"Kliente on see aasta natuke vähem kui eelmine aasta, muidu kõige parem päev oli meil reede. Eelmine aasta oli meil kuni õhtu lõpuni siin rahvas ikka sees, aga see aasta oli natuke vähem kui eelmine aasta," ütles klienditeenindaja Helena.

Kuigi liiklus oli tihedam, ei tundnud maanteedel liiklejad ennast häirituna.

"Liiklus on tihe küll, aga otseselt meid ei mõjutanud," ütles Võru elanik Anneli.

Suurürituse organiseerimisel tekkis ka arusaamatusi. Näiteks ralliraja ääres elav Malle Aigro leppis korraldajatega kokku, et ta avab oma talus pealtvaatajatele kodukohviku, kuid viimasel hetkel anti talle teada, et külastajaid tema hoovile ei lubata.

"Turvatöötajad ei lasknud siia minu territooriumile ja jätsid panemata selle lindi ja turvatöötaja väitis, et ta ei suuda üksinda seda massi hallata ja palus abi. Pöördusime nende poole, aga inimesed läksid minema, kuna mina olin registreeritud kodukohvikuna, siis inimesed siia tulla ei saanud," rääkis Aigro.