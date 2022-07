Uuel nädalal läheb ilm soojemaks

Eesti jääb saabuval ööl Põhja-Euroopat katva madalrõhuala lõunaserva ja päeval selle edelaserva.



Öösel on meil vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 6 kuni 12, rannikul kuni 15 kraadi.



Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mõnel pool sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 17 kuni 21 kraadi.



Nädal edeneb vihmahoogudega, teisipäeval liiguvad hoovihma pilved loodest kagu suunas.

Kolmapäeval on kohati hoovihma Ida-Eestis, neljapäeva öö on olulise sajuta, kuid päeval on Ida-Eestis mitmel pool hoovihm ja reedelgi võib vihm kimbutada. Hea on see, et nii öösel kui päeval läheb pisut soojemaks, reedel on sooja juba kuni 26 kraadi.