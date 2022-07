Vene õhukaitse tulistas Ukrainas taas ühe enda lennuki alla

Oluline 18. juulil kell 16.44:

- Venemaa õhukaitse tulistas Ukrainas enda lennuki alla;

- Ukraina: Venemaa jätkab Sumõ oblasti pommitamist;

- Vene väed pommitasid Nikopolit;

- Ukraina: Venemaa viis oma laevad Krimmi poolsaarelt Venemaale;

- ISW: Venemaal on raskusi Zaporižžja oblasti okupeerimisel;

- Kiiev: Donetski oblastis asuvas Toretski linnas hukkus Venemaa pommitamise tõttu kuus inimest

- Kiievi teatel jätkab Ukraina armee Vene laskemoonaladude hävitamist;

- Medvedev ähvardas Ukrainat "viimse kohtupäevaga";

- Meedia: Burjaatiast pärit Vene sõdurid keelduvad võitlemast;

- Briti luure hinnangul kandsid Wagneri palgasõdurid Popasnas ja Lõssõtšanskis raskeid kaotusi.

Putin tunnistab esmaspäeval raskusi Venemaale kõrgtehnoloogilist tehnika impordis

Venemaa president Vladimir Putin tunnistas esmaspäevasel kabineti-istungil, et Venemaal on sanktsioonide tõttu "kolossaalsed raskused" kõrgtehnoloogilise tehnika impordis.

Venemaa president lubas sanktsioonidest hoolimata mitte alla anda ning kinnitas, et Venemaa ei regresseeru selliseks nagu ta oli paar aastakümmet tagasi. Putini sõnul on katsed lõigata Venemaa täielikult ära rahvusvahelisest majandusest võimatud.

Venemaa õhukaitse tulistas Ukrainas alla enda Su-34 lennuki

Ukraina teatas esmaspäeval, et Vene õhukaitse tulistas Altševskis ekslikult alla ühe enda Su-34 hävitaja-pommitaja. Sotsiaalmeedias levivad klipid, kus vene sõjakommenteerijad rõõmustavad Ukraina lennuki allalaskmise üle, avastades hiljem, et tegemist oli siiski Vene lennuväe lennukiga.

Russian war correspondent Yevgeny Poddubny published a video over night which he said shows Russian/LNR air defenses destroying a target over Alchevsk. It appears that Russian air defenses shot down its own Su-34 bomber. https://t.co/qTxccwJRua https://t.co/fVEvBoUy21 pic.twitter.com/RmBDCrRyJ3 — Rob Lee (@RALee85) July 18, 2022

Briti valitsusside luure teatel tulistasid Vene väed kogemata ühe oma lennuki alla ka märtsis.

Kiievi teatel jätkab Ukraina armee Vene laskemoonaladude hävitamist

Hersoni piirkonna ametnik Serhi Hlan ütles esmaspäeval, et Ukraina armee hävitas Venemaa poolt okupeeritud territooriumil kaks laskemoonaladu. Esmaspäeva hommikul sotsiaalmeedias avaldatud videod näitavad suuri plahvatusi Hersoni piirkonnas Dnipro jõe lähedal, vahendas CNN.

Ukraina: Venemaa pole territooriumi juurde vallutanud

Ukraina armee peastaap teatas, et Venemaa armee jätkab ründamist, kuid pole territooriumi juurde vallutanud. Vene väed ründavad Ida-Donetskis ukrainlasi mitmest küljest, vahendas CNN.

"Meie kaitsjad lõid edukalt tagasi rünnakud Verhnjokamjanske, Spirne ja Serabranka asula juures. Need asuvad Siverski lähedal," teatas peastaap.

Peastaabi teatel tõrjus Ukraina tagasi Venemaa rünnakud ka Bahmuti lähedal.

Kiiev: Donetsk oblastis asuvas Toretski linnas hukkus Venemaa pommitamise tõttu kuus inimest

Ukraina riikliku päästeteenistuse teatel hukkus esmaspäeval Ida-Ukrainas Donetski oblastis asuvas Toretski linnas Venemaa pommitamise tõttu kuus inimest, vahendas The Guardian.

Uudisteagentuuri Reuters teatel tõid tuletõrjujad kahekorruselise maja rusudest välja viis surnukeha ja veel üks inimene suri hiljem haiglas.

Zelenski sõnul kõrval ta SBU juhi ametist riigireetmiste tõttu

Ukraina president Volodõmõr Zelenski vabastas ajutiselt ametist Ukraina peaprokuröri Irõna Venediktova ja julgeolekuteenistuse (SBU) juhi Ivan Bakanovi. Zelenski sõnul töötas enam kui 60 SBU ja prokuratuuri ametnikku Ukraina vastu Venemaa poolt okupeeritud aladel. Presidendi sõnul on algatatud 651 riigireetmise juhtumit.

"Selline hulk riikliku julgeoleku vastu suunatud kuritegusid, see tekitab väga tõsiseid küsimusi. Igale neist küsimustest saab õige vastuse," teatas Zelenski.

Zelenski ütles veel, et vallandas kõrgeima julgeolekuametniku sissetungi alguses. "Selle isiku riigireetmise tegevuse kohta on kogutud piisavalt tõendeid. Kõik tema kuriteod on dokumenteeritud," ütles Zelenski.

Ukraina: Venemaa jätkab Sumõ oblasti pommitamist

Sumõ oblasti kuberner Dmõtro Žõvitski teatas, et Venemaa väed pommitasid kolme asulat. Žõvitski sõnul ründas Venemaa tsiviiltaristut. Venemaa armee jätkab ka Lõuna- ja Ida-Ukraina linnade pommitamist.

Vene väed pommitasid Nikopolit

Nikopoli sõjaväevalitsuse juht kutsus linna elanikke üles jääma varjupaikadesse. Vene väed pommitasid Nikopolit ka 16. juulil, hukkus kaks inimest.

Ukraina: Venemaa viis oma laevad Krimmi poolsaarelt Venemaale

Odessa oblasti pressiesindaja teatas, et Venemaa viis osa oma laevadest Krimmis asuvast Sevastopolist Venemaale Novorossiiskisse. Pressiesindaja sõnul jätkab Venemaa Ukraina varade röövimist Donetski ja Zaporižžja oblastites.

ISW: Venemaal on raskusi Zaporižžja oblasti okupeerimisel

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatel seisavad Vene okupatsioonivõimud Zaporižžja oblastis jätkuvalt silmitsi personalipuudusega. Kohalikud ukrainlased ei taha Vene vägedega koostööd teha. Kiievi teatel arestivad Vene väed Ukraina kodanikke passe, et nad taotleksid Venemaa kodakondsust.

Medvedev ähvardas Ukrainat "viimse kohtupäevaga"

Venemaa endine president Dmitri Medvedev kohtus Volgogradis Teise maailmasõja veteranidega. Medvedev ähvardas siis Ukrainat viimse kohtupäevaga, kui Ukraina peaks ründama Krimmi poolsaart. Venemaa vallutas poolsaare 2014. aastal.

Ukraina sõjaväeluure juht hoiatas, et Venemaa suurendab sõjalist tegevust.

"Nad ei pommita Ukrainat mitte ainult rakettidega. Me näeme pommitamist kogu rindejoonel. Venemaa kasutab aktiivselt hävitajaid ja helikoptereid. Ilmselgelt käivad ettevalmistused rünnaku järgmiseks etapiks," ütles sõjaväeluure juht.

Meedia: Burjaatiast pärit Vene sõdurid keelduvad võitlemast

Väljaande Mediazona teatel keeldusid 77 Burjaatiast pärit sõdurit võitlemast. Väljaande allikate teatel viidi sõdurid garaaži, kus neid hoitakse kolm kuni neli päeva vangis. Pärast seda viiakse nad Luhanski lähedal asuvasse arestimajja.

Briti luure hinnangul kandsid Wagneri palgasõdurid Popasnas ja Lõssõtšanskis raskeid kaotusi

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi regulaarse luureülevaate järgi osalesid Wagneri palgasõdurid Vene poolel Popasna ja Lõssõtšanski hõivamises ning kandsid linnalahingutes suuri kaotusi.

Brittide hinnangul on Wagner alandanud värbamisnõudeid, palgates enda ridadesse endiseid vange ja nö keelunimekirjas olnud isikuid. Uued värvatud sõdurid saavad väidetavalt väga vähe väljaõpet enne Ukrainasse saatmist.

Wagneri juht Jevgeni Prigožin sai hiljuti Vene Föderatsiooni kangelase aumärgi. Samal ajal on Vene valitsus ametist vabastanud mitmeid Vene regulaararmee keskastme ja juhtivaid ohvitsere.

Sõda Ukrainas

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 38 450 (võrdlus eelmise päevaga +160);

- tankid 1687 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 3886 (+7);

- lennukid 220 (+0);

- kopterid 188 (+0);

- suurtükisüsteemid 849 (+3);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 248 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 113 (+3);

- operatiivtaktikalised droonid 690 (+2);

- tiibraketid 166 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2753 (+7);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 70 (+2).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Bahmuti suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.