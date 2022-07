Hiina karmistab Shanghais koroonapiiranguid

Hiina teatas pühapäeval, et viimase ööpäevaga tuvastati 510 uut koroonajuhtu. See on kõrgeim näitaja alates 23. maist. Shanghais tuvastati 17 uut koroonajuhtu, uued juhtumid tuvastati juba karantiini all olevatest piirkondadest, vahendas Bloomberg.

Shanghai laiendab koroonatestide tegemist. Üheksas linnaosas toimuvad 19.-21. juulini testid, kus inimesed peavad iga päev tegema vähemalt kaks testi. Massiliseks testimiseks valmistub ka Pekingi lähedal asuv sadamalinn Tianjin.

Hiina hasartmängupealinn Macau pikendas laupäeval koroonapiiranguid. Kõik ebaolulised ettevõtted jäävad suletuks kuni 22. juulini. Esialgu pidid piirangud kestma nädala ja saama läbi 18. juulil.

Guanxi rannikulinnas Beihais on lõksus umbes kaks tuhat turisti. Võimud sulgesid hiljuti pandeemia leviku tõttu kogu linna. Beihais elab 1,8 miljonit inimest. Hiina kompartei vallandas hiljuti Beihai tervisekomisjoni juhi Tang Gangi ja Haichengi piirkonna juhi Su Kuangfengi.