WSJ: Euroopa laevafirmad veavad üha rohkem Vene toornaftat

Kreeka tankerid veavad Euroopa turu kokkukuivamise tõttu Hiinasse ja Indiasse rekordtasemel Vene naftat.

Andmefirma Vortexa teatel kahekordistas Hiina Venemaa toornafta tarbimist kuni 1,13 miljoni barrelini päevas. Veebruaris tarbis Hiina 670 000 barrelit Vene toornaftat päevas. India tarbib praegu umbes miljon barrelit Vene toornaftat päevas.

"See trend näitab, et Venemaa saaks eksportida kogu oma olemasoleva toornafta ja teha seda ilma USA ja EL-i turuta," ütles Vortexa ökonomist David Wech.

Analüütikute sõnul vedasid Kreeka laevafirmad mais ja juunis umbes poole Venemaa toornafta kogumahust. Kreeka laevad tegutsevad juba Siberis.

EL-i sanktsioonid jõustuvad alles 5. detsembril, mis piiravad ka Vene toornafta transportimist. Laevafirmad ei saa Vene naftat vedavaid aluseid siis enam kindlustada. Euroopa suured laevafirmad väidavad, et sanktsioonide tõttu peavad nad seisma panema umbes kolmandiku oma laevastikust.

"Keegi ei oska öelda, mis juhtub tankeritega pärast sanktsioonide jõustumist. Lõppkokkuvõttes võib see olla positiivne, sest nõudlus nafta järele on suur. Laevad lähevad teise kohta, näiteks USA-sse ja Lähis-Itta. Laevad sõidavad siis pikemaid vahemaid ja firmad teenivad rohkem raha," ütles üks Kreeka laevafirma omanik ajalehele The Wall Street Journal.

Kaks Euroopa laevafirmat ütlesid, et Hiina firmad pöördusid nende poole, et osta neilt kuus tankerit. Hiina kardab, et pärast sanktsioonide jõustumist ei jätku enam Vene nafta vedamiseks piisavalt aluseid.

Venemaa sõjaline tegevus hoiab nafta hinda järjepidevalt kõrgel. Moskva müüb oma naftat nüüd aga suure allahindlusega. Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind on umbes 102 dollarit barreli kohta. Venemaa müüb Aasia riikidele naftat 40 dollari võrra odavamalt.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus juuli alguses Kreeka tankerite omanikke üles lõpetama Vene toornafta vedamist.

"Me näeme, et Kreeka firmad pakuvad suurt tankerite laevastikku Vene nafta vedamiseks. Olen kindel, et see ei vasta Euroopa, Kreeka ega Ukraina huvidele," märkis Zelenski.