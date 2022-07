Elektri börsihind langeb teisipäeval 202,09 eurole

Esmaspäeval oli keskmine hind Eesti hinnapiirkonnas 244,75 eurot megavatt-tunnist.

Kõige odavam on elekter kella nelja ja viie vahel hommikul, mil megavatt-tunni hind on 120 euro juures. Kalleim on elekter kella kaheksast üheksani, mil see ulatub 404,63 euroni megavatt-tunni kohta. Ühelgi teisel tunnil hind 400 eurot ei ületa.

Kui tavaliselt on Soomes elektri hind Eestist madalam, siis viimasel nädalal on see olnud Eestiga samal tasemel. Lätis ja Leedus jääb päeva keskmine hind teisipäeval 278,53 euro juurde megavatt-tunni eest, mis on pea sama kui esmaspäeval.

Lõppenud nädalal oli Eestis nädala keskmine börsihind 300 eurot, mis oli ajaloo kõrgeim. Samas järgus oli see ka Leedus, Lätis ja Soomes.