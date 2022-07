Tartus tõuseb sügisel kütte hind

Viimased kümme aastat on Tartu kaugkütte hind püsinud stabiilsena, kuid kuna praeguseks on tõusnud nii hakkpuidu kui ka tiputarbimise ajal vajaliku gaasi hind, plaanib Gren Eesti nüüd alates septembrist sooja hinda tõsta.

"Plaanis on taotleda uut kõrgemat hinda konkurentsiametist ja selle põhjus on väga lihtne. Meile lihtsalt keegi enam 2012. aasta hinnaga kütust ei müü ja kui kütuse hinnad tõusevad, siis kahtlemata ka sooja hind. Praegu on megavatt-tunni hind 53 euro juures ja ma arvan, et Tartu kaugkütte hind saab olema üle 70 euro megavatt-tunnist," rääkis Gren Eesti juhatuse esimees Margo Külaots.

Kuigi Tartus jääb kaugkütte hind endiselt üheks Eesti madalaimaks, oleks hinnatõusu mõju mitmetele tartlastele tuntav.

ERR-iga rääkinud Oleg ütles, et teda mõjutaks hinnatõus kindlasti, kuna Tartus ei ole eriti suured palgad. "Loodame, et valitsus midagi ikka teeb. Midagi head, et tõus ei oleks nagu suur," ütles Oleg.

Ka Kaire leidis, et kütte hinnatõus mõjutaks teda. "Ma saan Eesti keskmist palka, aga nagu me näeme, et kõik asjad on meil kallimaks läinud ja lähevad järjest kallimaks. Ma loodan, et saab kuidagi hakkama, aga [see] on muret tekitav," rääkis Kaire.

Küsimusele kui suur hinnatõus võiks veel vastuvõetav olla või mille arvelt tuleks hakata kokku hoidma, vastas ta, et mõnekümne euro piiresse jääv hinnatõus oleks võibolla veel vastuvõetav, aga suurema korral peab kindlasti hakkama toidu arvelt kokku hoidma.

ERR-iga rääkinud Tiiu ütles, et kuna ta elab koos abikaasaga, siis neid kütte hinnatõus tugevalt ei mõjuta. "Eks ta natuke ikka mõjutab üldiselt, aga midagi nii hullusti ei mõjuta," ütles ta.

Tartu linn plaanib aga mitmed hooned uueks kütteperioodiks gaasiküttelt üle kaugküttele viia. Kuigi eesootava kaugkütte kulu kasvuga ei ole arvestatud, on Tartu abilinnapea Priit Humala sõnul suuremaks mureks gaasi ja elektri hind.

"Me oleme arvestanud selle mõõduka hinnatõusuga nagu me oleme prognoosinud. Septembris toimuvat hinnatõusu meile ei ole ju teatatud ja sellega me ei ole veel saanud kuidagi arvestada. Me võibolla teises lisaeelarves peame sellega arvestama," rääkis Humal.

Mujal Eestis kaugkütteteenust pakkuvad Adven ja Utilitas ütlesid, et arvestades turul toimuvat on neilgi indikatsioon hindade tõusuks olemas, kuid otsused selguvad peale kütuste hangete lõppu.