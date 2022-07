Ukraina julgeolekuteenistus teatas Dementijivka vabastamisest

Ukraina julgeolekuteenistus GUR teatas, et Harkivi oblastis vabastati ukrainlaste vasturünnakuga Dementijivka asula. Vene raketirünnakus Odessa pihta sai viga neli inimest. Ukraina vägede ülemjuhataja Zalužnõi sõnul on pikamaa raketisüsteemid aidanud sõjalist olukorda stabiliseerida.

Oluline 19. juulil kell 10.36:

- Ukraina teatel löödi Donbassis tagasi mitu Vene rünnakut;

- Enerhodari linnapea teatel said mitmed Vene sõdurid okupeeritud linnas selgitamata intsidendis surma;

- Ukraina relvajõud hävitasid viimasel ööpäeval kaks laskemoonaladu Lõuna-Ukrainas;

- USA-s on visiidil Ukraina esileedi Olena Zelenska;

- GUR: Ukraina vabastas Dementijivka Harkivis;

- Vene raketirünnakus Odessa pihta sai viga vähemalt neli inimest;

- Zalužnõ: USA antud pikamaa raketisüsteemid aitavad sõjalist olukorda stabiliseerida;

- Vene kaitseminister Sergei Šoigu: Ukraina raketisüsteemide hävitamine tuleb võtta prioriteediks;

- Zelenski vallandas Ukraina julgeolekuteenistusest SBU-st 28 töötajat;

- ISW: Venemaa keskendub Siverskile ja Bahmutile;

- Briti luure hinnangul on Vene vägedel raskusi enda üksuste võitlusvõime hoidmisega;

- Ukraina hinnangul on Venemaa kaotanud Ukrainas 38550 sõdurit.

Ukraina teatel löödi Donbassis tagasi mitu Vene rünnakut

Ukraina relvajõudude teatel püüdsid Vene väed Harkivis tungida läbi Ukraina kaitseliinide. Pealetungi eesmärgiks oli toetada rünnakut Slovjanski peale Donetski oblastis.

Venelased alustasid rünnakut õhulöögiga Husarivka küla pihta, mis asub Slovjanskist 30 kilomeetrit loodes. Ukraina relvajõudude teatel suruti Vene vägede rünnak tagasi.

Vene väed ründasid edutult ka Donetskis asuvat Spirnet ning Bahmuti linnast lõunas asuvat piirkonda. Luhanski oblasti juhi Serhii Haidai sõnul ründasid venelased neljast suunast korraga, kuid nad suruti sellest hoolimata tagasi.

Lõunarindel oli teateid, et venelased tulistasid Nikopoli linna pihta ligikaudu 40 raketiga. Nikopoli on rünnatud kolmel järjestikusel ööl.

Ukraina teatel said mitmed Vene sõdurid esmaspäeval salapärastel asjaoludel surma

Ukraina Enerhodari linnapeal Dmõtro Orlovi sõnul said mitmed Vene sõdurid surma ning lisaks paljud haavata esmaspäeval Enerhodari tuumajaama kompleksis toimunud intsidendis.

Vene väed hõivasid Enerhodari tuumajaama märtsis.

Ukraina relvajõud hävitasid viimasel ööpäeval kaks laskemoonaladu Lõuna-Ukrainas

Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas, et viimase ööpäeva jooksul hukkus 65 Vene sõdurit, hävitati Redut-2US liikuv kommunikatsioonisüsteem, 11 soomustatud ja sõjalist masinat ning kaks laskemoonaladu, vahendas The Kyiv Independent.

CNN-i hinnangul on Ukraina hävitanud vähemalt 20 laskemoonaladu Vene vägede tagalas. Donetski, Luhanski, Mõkolajivi ja Hersoni oblastis.

USA-s on visiidil Ukraina esileedi Olena Zelenska

Ukraina presidendi abikaasa Olena Zelenska on praegu visiidil Ameerika Ühendriikides. Zelenska on juba kohtunud USA välisministri Anthony Blinkeniga ning kavatseb kohtuda USA esileedi Jill Bideniga, vahendab The Wall Street Journal. Tegemist oleks vastuvisiidiga, kuna Jill Biden külastas 8. mail Kiievit.

Met today with Ukraine's First Lady Olena Zelenska to discuss the immense humanitarian costs of President Putin's war. The United States remains committed to helping the people of Ukraine defend themselves from Russia, secure justice, and rebuild their country. pic.twitter.com/r4XuTKHPP7 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 19, 2022

Teisipäeval külastab Zelenska Washingtonis asuvat kommunismiohvrite muuseumi, teatas The Hill.

Zelenska peaks kolmapäeval USA Kongressile kõne pidama, vahendab Reuters. Zelenska abikaasa Volodõmõr Zelenski pidas USA Kongressile märtsis veebi teel kõne.

Ukraina julgeolekuteenistus teatas Dementijivka vabastamisest

Ukraina julgeolekuteenistus GUR teatas, et Harkivi oblastis vabastati ukrainlaste vasturünnakuga Dementijivka asula. GUR teatas, et lahingus hukkus 36 vastase sõdurit ning vangi langes üks Vene mereväe ohvitser.

Vene raketirünnakus Odessa pihta sai viga vähemalt neli inimest

Odessa oblasti administratsiooni esindaja Oleksi Matsulevitši teatas, et Vene raketirünnakus Odessa pihta sai neli inimest vigastada.

Vene väed pommitasid ka kobarmoonaga Mõkalajivit, teatas linnapea Oleksandr Senkevitš.

Sumõ oblasti pihta tulistati vähemalt üle 150 korra miinipildujast, teatas Sumõ oblasti sõjalise administratsiooni juht Dmõtro Žõvõtskõi.

Zalužnõi: USA antud pikamaa raketisüsteemid aitavad olukorda stabiliseerida

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi kinnitas, et USA antud pika laskeulatusega raketisüsteemid aitavad sõjalist olukorda stabiliseerida. Ukraina on HIMARS-ite ja teiste süsteemidega viimastel nädalatel rünnanud mitmeid Vene vägede juhtimispunkte ning moona- ja kütuseladusid.

Vene kaitseminister Šoigu: prioriteediks tuleb võtta Ukraina raketisüsteemide hävitamine

Vene Föderatsiooni kaitseminister Sergei Šoigu andis avalikult Vene relvajõududele käsu hävitada Ukrainale antud pikamaa raketisüsteemid, nagu HIMARS.

Zelenski vallandas Ukraina julgeolekuteenistusest SBU-st 28 töötajat

Ukraina president Volodõmõr Zelenski vallandas veel 28 töötajat Ukraina julgeolekuteenistusest SBU-st peale SBU juhi Bakanovi ametist kõrvaldamist.

Zelenski on varem toonud välja, et üle 60 SBU ja Ukraina prokuratuuri töötaja on asunud okupeeritud aladel koostööle Vene vägedega. Zelenski on mõlema riigiameti juhid ametist kõrvaldanud ja algatanud juurdlused kahes ametis Vene agentide tabamiseks.

SBU-s on ligikaudu 30 000 töötajat, mis on seitse korda rohkem kui Ühendkuningriigi MI5 ja samas suurusjärgus USA FBI-ga, kus on tööl 35 000 inimest, vahendas Politico.

ISW: Venemaa keskendub Siverskile ja Bahmutile

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul kinnitab Vene kaitseministri Sergei Šoigu hiljutine sõnavõtt ISW hinnangut, et Vene väed keskenduvad eelkõige Siverski ja Bahmuti vallutamisele Slovjanski asemel.

New: Russian Defense Minister Sergey Shoigu's July 18 meeting w/ Eastern group commander Lt. General Rustam Muradov supports ISW's assessment that Moscow will prioritize the seizure of #Siversk & #Bakhmut before moving on #Slovyansk. below.



Full report: https://t.co/VuuoDg0JUf pic.twitter.com/0aczvddcj1 — ISW (@TheStudyofWar) July 19, 2022

ISW hinnangul võib Putini otsus toetuda relvajõududes enam etnilistele mitte-venelastele kätkeda endas etniliste pingete tõusu ohtu Venemaal.

Briti luure hinnangul on Vene vägedel raskusi enda üksuste võitlusvõime hoidmisega

Venemaa alustas Donbassi pealetungis kuue armeega. Enne Venemaa kallaletungi Ukrainale olid konkreetsed väed suuruses 150 000 sõdurit. Viimastel nädalatel on Vene väed püsinud kompanii-suuruste pealetungide raames, kus osaleb rünnakus ligikaudu 100 sõdurit korraga.

Venemaal on raskusi enda relvajõudude võitlusvõime hoidmisega ning see probleem muutub brittide hinnangul tõenäoliselt akuutseks. Vene sõjaväel on nüüd ka dilemma, et kas tugevdada enda üksusi Donbassis või kaitsta Vene üksusi kaitsel Hersoni oblastis.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/ENAyyMxczx



#StandWithUkraine pic.twitter.com/wBZvAambUr — Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 19, 2022

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 38550 (võrdlus eelmise päevaga + 100);

- tankid 1691 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 3892 (+6);

- lennukid 220 (+1);

- kopterid 188 (+0);

- suurtükisüsteemid 851 (+2);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 248 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 109 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 693 (+3);

- tiibraketid 167 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2767 (+14);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 70 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Kramatorski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.