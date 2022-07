Ühendasutus: Järvani ministriks asumine huvide konflikti kaasa ei too

"Leping Aare Järvaniga sõlmiti 11. juulil ehk siis enne, kui said paika uue valitsuse ministrid. Seega on tegemist tõepoolest järjekordse näitega, kui väike Eesti on, kuid sisulist seost seal ei ole," ütles EAS-i ja Kredexi ühendasutuse kommunikatsioonispetsialist Egert Puhm.

Isamaa avalikustas oma ministrikandidaadid, sh ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministriks saava Kristjan Järvani nime 14. juulil.

Puhm märkis, et ministri ja ministeeriumi alla kuuluva sihtasutuse juhatuse liikme vahel on mitu juhtimiskihti ehk nõukogu ja juhatuse esimees. "Seega otsest alluvussuhet või kokkupuudet ministril allasutuse juhatuse liikmega ei ole."

"Mis laiemalt huvide konflikti puutub, siis meie sihtasutuses kehtib põhimõte, et iga otsuse puhul peab otsuse tegija veenduma, et tal ei ole huvide konflikti konkreetses otsuses – olgu see toetuse otsus, laen või midagi muud. Sellisel juhul tuleb ennast otsustamisest taandada ja see on tavapärane praktika," kirjeldas Puhm.

Varem pikalt rahandusministeeriumi kantslerina töötanud Aare Järvan asub sihtasutuse finantsteenuste eest vastutavaks juhatuse liikmeks tänavu 12. septembril.