Yelleni hinnangul peavad liitlasriigid parandama oma tarneahelaid

USA rahandusminister Janet Yellen kutsus liitlasriike üles mitmekesistama tarneahelaid, et vähendada sõltuvust Hiinast. Yelleni hinnangul impordivad lääneriigid Hiinast liiga palju tähtsaid elektroonilisi komponente.

Yellen pidas kõne Lõuna-Koreas LG grupi uurimiskeskuses. Tema sõnul peavad USA ja liitlasriigid vähem kauplema geopoliitiliste rivaalidega. Yelleni hinnangul näitasid pandeemia ja Ukraina sõda, kui ohtlik on sõltuda ainult ühest tootjast.

"Peame tarneahelaid mitmekesistama ja tegema seda usaldusväärsete partneritega. Eesmärk on vähendada riske meie majandustele," ütles Yellen.

Yellen süüdistas Hiinat ebaausate tavade rakendamises teatud tööstusharudes, sealhulgas pooljuhtide tootmisel.

"Me ei saa lubada, et sellised riigid nagu Hiina kasutavad oma turupositsiooni selleks, et laiendada oma geopoliitilist mõjuvõimu," ütles Yellen.

Mõned majandusteadlased siiski hoiatavad, et tarneahelate muutmine võib pärssida globaliseerumise eeliseid ja tuua kaasa veel suurema hinnatõusu. USA tarbijahinnad tõusid juunis aastases võrdluses 9,1 protsenti, mis on viimase 41 aasta kõrgeim inflatsiooni näitaja.

Yelleni hinnangul võib koostöö partnerriikidega aga tarnehäireid edaspidi leevendada. "Tehes koostööd peamiste liitlastega, nagu Korea, et arendada välja tugevad tarneahelad, saame muuta oma majandused tugevamaks. See aitaks meil tarnehäireid leevendada," ütles Yellen.

Yellen kohtus Soulis ka Lõuna-Korea naisettevõtjatega, kus ta arutas oma teekonda rahandusministriks saamisel. Samuti andis ta nõu, kuidas tasakaalustada karjääri tegemist ja perekonna loomist, vahendas The Wall Street Journal.