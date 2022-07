Putin kohtub Teheranis Erdoganiga

Et Soomel ja Rootsil seekordsest kohtumisest midagi head oodata ei ole, andis Türgi president mõista juba pärast kohtumist Iraani presidendi Ebrahim Raisiga.

"President mainis ka, et võitlus terrorismiga on oluline. Kurdistani Vaba Elu Partei, Kurdistani Töölispartei, Demokraatlik Ühtsuspartei, Rahvakaitseüksused ja gülenistid on terroriorganisatsioonid, mis teevad peavalu nii Türgile kui ka Iraanile. Me seadsime nende tõkestamise riikide NATO-sse pääsemise ametlikuks eelduseks nagu te juba teate. Me peame solidaarselt jätkama nende organisatsioonide vastu võitlemist," rääkis Erdogan.

Ta on muule maailmale lubanud, et püüab Putinit veenda loobuma Ukraina sadamate tõkestamisest ning laskma Ukraina viljal taas maailmaturule voolata. Möödunud nädalal jõudsid ÜRO, Venemaa, Ukraina ja Türgi esindajad esialgse leppeni, mille kohaselt pääseb liikuma praegu Ukraina sadamais ootav 22 miljonit tonni teravilja.

Mingit läbimurret Putini ja Erdogani kohtumiselt ei oota aga ei ÜRO ega teisedki asjaga kursis olevad eksperdid.

Läänemaailm suhtub NATO riigi presidendi suhtearendusse kahe autokraatse riigiga üsna närviliselt, samas on Venemaa ja Türgi vahel jätkuvalt erimeelsusi.