Ilm läheb soojemaks

Lähipäevil on ilm olulise sajuta ning läheb soojemaks.

Kolmapäeva öö on vähese ja vahelduva pilvisusega, vaid Ida-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Puhub valdavalt loodetuul 3 kuni 10, põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9 kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi.

Hommik tuleb selge ja vähese pilvisusega ja kohati tekib udu. Puhub loodetuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 18 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Tuule tugevamad puhangud on kuni 15 meetrit sekundis ja temperatuur ulatub 24 kraadini.

Õhtu on selge ja sajuta. Läänekaare tuul on hoogu maha võtnud ja sooja on 18 kuni 21 kraadi.

Neljapäev ja reede on sajuta, kuid reede õhtul jõuab saartele väike sajuala. Laupäeval liigub pilvevöönd alates Lääne-Eestist mandri poole ja toob kohati hoovihma ja pühapäeval võib juba kõikjal natuke sadada. Õhk läheb reedeks päris soojaks, kuid hakkab vaikselt taanduma juba laupäeval.