Oluline 20. juulil kell 5.50:

- Kiiev: Ukraina ei taha, et sõda kestaks talveni;

- Valge Maja: Venemaa valmistub annekteerima Ukraina alasid;

- WSJ: Ukrainal on raskusi, et kasutada lääne relvasid rindejoonel;

- Kiiev: Ukraina väed tekitasid Donetski oblastis venelastele märkimisväärseid kaotusi;

- USA saadab Ukrainasse veel rohkem raketisüsteeme HIMARS;

- Ukraina: Vene väed pommitasid Zaporižžja oblastis asuvat Huliaipole linna.

Kiiev: Ukraina ei taha, et sõda kestaks talveni

Ukraina presidendi administratsiooni juht Andri Jermak ütles, et riik ei taha, et sõda kestaks talveni. Jermaki sõnul lubaks sõja venimine Venemaal oma positsioone kindlustada ja see muudaks Ukraina vasturünnakud raskemaks.

"Meie jaoks on väga oluline, et see ei veniks talveni. Pärast talve, kui venelastel on olnud aega end kindlustada, on kindlasti raskem," ütles Jermak.

Valge Maja: Venemaa valmistub annekteerima Ukraina alasid

USA riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby teatas, et Venemaa kindlustab enda kontrolli all olevaid Ukraina alasid. Moskva valmistub Hersoni, Zaporižžja, Donetski ja Luhanski oblastite annekteerimiseks. Kirby sõnul plaanib Venemaa seal korraldada võltsitud referendumid. Samuti tahab Moskva viia kohaliku valuuta üle rublale ning sundida elanikke taotlema Vene kodakondust.

WSJ: Ukrainal on raskusi, et kasutada lääne relvasid rindejoonel

Ajalehe The Wall Street Journal andmetel on Ukraina sõjaväel raskusi lääne relvade kasutuselevõtuga rindel. Erinevate relvade tarnimise tõttu on Ukrainal üha rohkem logistilisi probleeme. Relvad vajavad erinevat laskemoona, hooldust.

Kiiev: Ukraina väed tekitasid Donetski oblastis venelastele märkimisväärseid kaotusi

Ukraina peastaabi teatel tekitas riigi sõjavägi Venemaa armeele märkimisväärseid kaotusi. Peastaabi teatel üritasid Vene väed 19. juulil edasi liikuda Donetski oblastis Spirne ja Ivano-Darivka külade suunas.

Pariis: kuus Prantsuse Caesar haubitsat on teel Ukrainasse

Prantsusmaa välisministri Catherine Colonna teatas, et kuus Caesar haubitsat on teel Ukrainasse. Prantsusmaa on varem Ukrainale tarninud 12 Caesar haubitsat.

USA saadab Ukrainasse veel rohkem raketisüsteeme HIMARS

USA riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby teatas, et Valge Maja teatab sel nädalal uuest sõjalise abi paketist Ukrainale. Kirby sõnul sisaldab uus abipakett uusi HIMARS-i raketiheitjaid ja täiendavat laskemoona.

Ukraina: Vene väed pommitasid Zaporižžja oblastis asuvat Huliaipole linna

Zaporižžja oblasti võimud teatasid, et Venemaa väed pommitasid Huliaipole linna. Ohvrite arv pole veel selge.

Sumõ oblasti kuberneri juhi teatel pommitasid Vene väed 19. juulil oblastit 78 korda. Oblasti juhi sõnul sai vigastada kaks inimest.