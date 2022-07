Metallivargad käivad autode katalüsaatorite kallal

Tartus ja laiemalt Lõuna-Eestis on katalüsaatorivargused taas tõusuteel. Lõuna prefektuuri Tartu politseijaoskonna menetlustalituse juht Timo Reinthal ütles, et vargad himustavad katalüsaatorites sisalduvaid väärismetalle.

"Seal on mitmesuguseid väärisametalle: plaatina, pallaadium, roodium. Roodiumi ja pallaadiumi loetakse ju praegu maailma kõige kallimateks väärismetallideks."

Politsei andmetel on vargad enamasti pärit Eestist, varastatud kraam viiakse aga Eestist välja, mujale Euroopasse.

"Nende väärismetallide eraldamine on suhteliselt spetsiifiline töö, me ei ole tuvastanud, et Eestis seda tehtaks," ütles Reinthal.

Kui auto käivitades kummalist häält teeb, on põhjust kahtlustada, et metallivaras on sõiduki kallal käinud.

"Üldjuhul jäävad varastele silma esiteks vanemad sõidukid, mille katalüsaatoris on rohkem väärismetalli kasutatud, teiseks otsivad vargad pigem selliseid kohti, kus elumaju väga lähedal ei ole, sest öised metallitööd on üsna kärarikkad," kirjeldas Reinthal varaste tegutsemismustrit. Tema soovitab sõiduki parkida valgustatud kohta ja võimalikult elumajade lähedale.

Politsei on katalüsaatorivargaid ka kätte saanud. Eelmisel aastal Tartumaal tabatud varastele määras kohus vanglakaristuse. Reinthal tunnistas, et varastatud katalüsaatorit ilmselt enam tagasi saada ei õnnestu, aga politseile tuleks vargusest igal juhul teada anda

"Ainult sellisel juhul saame me aimu, kus piirkonnas ja mismoodi tegutsetakse ja on tõenäosus, et me need vargad kätte saame. See annab inimesel ka võimaluse esitada kriminaalmenetluses tsiviilhagi, et kohus saaks hiljem kahju välja nõuda!"