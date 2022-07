Saksimaa peaminister kutsub sõda Ukrainas külmutama

Kretschmeri hinnangul on praegune avalik arutelu Ukraina teemadel ühepoolne ning ta rõhutas, et sõda on Saksamaa jaoks tõsine koorem, vahendas kolmapäeval veebiväljaanne EurActiv.com.

"Me vajame praegu võimalikult ruttu läbirääkimisi, sõda tuleb külmutada," ütles Kretschmer teisipäeval.

Praeguse opositsioonipartei, kristlike demokraatide (CDU) liikme Kretschmeri hinnangul peaks Saksa valitsus tegutsema Venemaa läbirääkimistele toomise nimel ja veenma Ukrainat, et konflikti külmutamine on ka Kiievi huvides. "See oleks Ukraina jaoks ebameeldiv, aga mis on alternatiiv," küsis ta.

Saksimaa peaminister põhjendas oma seisukohta sellega, et sõja külmutamine annaks Saksamaale ja kogu Euroopale aega oma kaitsevõimet tugevdada, mis on aastaid olnud hooletusse jäetud.

Samas rõhutas Kretschmer, et majandussuhteid Venemaaga ei peaks siiski täielikult katkestama, kuna see kahjustaks üksnes Saksamaa huve.

Kommenteerides Saksa valitsuse toetust Ukrainale, mille eesmärk on tagada igal juhul Ukraina võit sõjas ning võimalus, et Saksamaa ei hakka enam importima Venemaalt pärit tooret, leidis Kretschmer, et Saksamaa ei võidaks sellest midagi.

Kretschmer on ka juba varasemalt kritiseerinud Saksa praeguse, sotsiaaldemokraatide, roheliste ja liberaalide valitsuse toetust Ukrainale. Ta ütles juba mais, et on vastu Ukrainale raskerelvade andmisele.