Kuumalaine Suurbritannias: tulekahjude tõttu hävis Londonis 41 majapidamist

Khani sõnul pole Londonis terve juulikuu sadanud vihma. "Rohi on nagu hein, see läheb kiiresti põlema. Kui see süttib, levib tuli uskumatult kiiresti. See on nagu filmides või meenutab Californias toimuvaid metsatulekahjusid," ütles Khan.

"Minu tänane nõuanne on, ärge grillige, ärge tehke seda rõdul, pargis ega oma aias," lisas Khan.

Suurbritannias oli teisipäeval kõigi aegade kuumarekord, temperatuur kerkis üle 40 kraadi. See on esimene kord, kui Suurbritannias mõõdeti üle 40 soojakraadi. Esmaspäeva öösel ei langenud temperatuur mõnes piirkonnas alla 26 kraadi.

"Ma ei uskunud, et näen seda oma karjääri jooksul. Kuid Suurbritannias jõudis temperatuur esimest korda üle 40 kraadi," ütles meteoroloog Stephen Belcher ajalehele The Times.

Kuumalaine tõttu on riigis ka hulgaliselt elektrikatkestusi. Suurbritannia kirdeosas jäi elektriseadmete ülekuumenemise tõttu vooluta umbes 15 000 majapidamist.