Reinsalu ei poolda Vene IT-spetsialistidele erandi tegemist

Välisminister Urmas Reinsalu teatas, et ei poolda Eestis töötavatele Venemaa IT-spetsialistidele ajutise elamisloa andmisel erandi tegemist nagu olid palunud infotehnoloogiaettevõtted.

"Kuna Venemaa Föderatsioon jätkab põhjendamatut sõda Ukraina vastu, millega rikub jämedalt Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, siis ei ole uute erandite tekitamine praeguse viisapoliitika suunal põhjendatud," ütles Reinsalu kommentaariks Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) ning MTÜ Asutajad pöördumisele.

Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Veiko Kommusaar andis kommentaaris ERR-ile mõista, et IT-sektori palvet peab arutama valitsus.

"Sanktsioonide osas peab valitsus üksmeelel olema ning kindlasti arutatakse seda küsimust ja vaadatakse, kas teatud erandid oleksid vajalikud või mitte," märkis Kommusaar.

Samas lisas ta, et Eesti toetab vankumatult Ukrainat ning Eesti julgeoleku tagamise ja riskide maandamise nimel käib katkematu töö. "Putini terror Ukraina ja ukrainlaste vastu on ohuks Eesti ja ka Euroopa julgeolekule ning valitsusel on õigus kehtestada sanktsioone Eesti julgeoleku või huvide kaitseks," rõhutas asekantsler.

Eesti IT-firmad palusid pöördumises peaminister Kaja Kallasele anda sarnaselt juba Valgevene kodanike suhtes tehtud erandile sarnane võimalus ka nende Venemaa kodanike suhtes, kes töötavad siinsetes ettevõtetes info- ja kommunikatsiooni (IKT) erialal ning taotlevad Eestilt tähtajalist elamisluba.

Ettevõtete katusorganisatsioon soovib, et valitsus võimaldaks tähtajalise elamisloa taotluse esitamist nendel Vene IT-spetsialistidel, kellel oli seaduslik alus Eestis viibimiseks enne, kui valitsus kehtestas Venemaale ja Valgevenele sanktsioonid Ukrainas alustatud rünnaku tõttu.

ITL-i kinnitusel on Vene kodanikest IT-töötajate näol tegemist tunnustatud Eesti tehnoloogiaettevõtetes töötavate tippspetsialistidega, "kes jagavad Eesti väärtusruumi ning kolisid siia heas usus ja sooviga end pikaajaliselt Eestiga siduda, teadmata, milliseks kujuneb rahvusvaheline julgeolekuolukord".

Pöördumise kohaselt andis riik eelmise aasta neljandas kvartalis tippspetsialisti klausli alusel elamisloa 351 ja selle aasta esimeses kvartalis 273 isikule. Nendele numbritele lisanduvad IKT erialasel ametikohal töötamise eesmärgil Eestisse saabunud isikud, mis tähendab, et kokku töötab hinnanguliselt Eesti IKT-sektoris üle tuhande Vene kodaniku.