Tšehhi tahab osta F-35 hävitajad

Tšehhi valitsus otsustas asendada Rootsi Gripen hävitajad USA F-35 lennukite vastu.

Tšehhid tühistasid samas varasema Rheinmetalli ja teiste ettevõtete ühispakkumise 210 lahingumasina ostuks. Tšehhi valitsus otsustas tellida selle asemel hoopis Rootsi päritolu CV-90 lahingumasinad, mis kasutab ka Eesti Kaitsevägi.

Tšehhi kaitseminister Jana Cernochova sõnul tahab Tšehhi lennuvägi 24 F-35 hävitajat ning kõnelused peaks jõudma ühele poole järgmise aasta oktoobriks.

Praegu opereerib Tšehhi õhuvägi 14 Rootsi päritolu Gripen hävitajat, mis on liisitud 2027. aastani. F-35 hävitajate tootja Lockheed Martin ütles juunis, et tšehhide naaber Saksamaa saab oma esimesed F-35 hävituslennukid kätte 2026. aastal. Lockheed Martin teatas, et Euroopast on oodata veel tellimusi, sh nii Tšehhi Vabariigist kui ka Kreekast.

USA kaitseministeerium leppis Lockheed Martiniga kokku, et järgmise kolme aasta jooksul toodetakse 375 F-35 hävitajat, teatasid mõlemad osapooled esmaspäeval.

Tšehhi valitsus tühistas ka pikaleveninud 2,6 miljardi euro suuruse lepingu 210 roomikutega lahingumasinate ostuks, mille pidid tootma üheskoos Saksa Rheinmetall, Ühendkuningriigi BAE Systems ja USA General Dynamics.