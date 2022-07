Draghi lubas jääda Itaalia peaministriks

Itaalia peaminister Mario Draghi on valmis jääma Itaalia peaministriks kui Itaalia erakonnad lõpetavad valitsuse õõnestamise ja toetavad tema reformikava, vahendab Financial Times .

Mario Draghi teatas, et on valmis jääma Itaalia peaministriks ainult sel juhul kui koalitsioonierakonnad on valmis toetama tema reformiplaane.

Itaalia parlamendis on kolmapäeval ja neljapäeval olulised hääletused, mis on kaude usaldushääletus Mario Draghi valitsuse suhtes.

Draghi ametisse jäämise soov on juba rahustanud finantsturge ning Itaalia 10-aastase riigivõlakirja teenindamise kulu erinevus Saksa riigivõlaga vähenes kahele protsendile.

Itaalia riigivõla teenindamise kulu on viimastel päevadel tugevalt tõusnud sestsaadik kui Draghi teatas ametist lahkumisest.

Mario Draghi esitas eelmisel nädalal ametist tagasi astumise palve Itaalia presidendile peale seda kui populistlik Viie Tähe Liikumine keeldus toetamist Draghit olulisel hääletusel Itaalia parlamendis.

Itaalia president Sergio Mattarella keeldus Draghi tagasiastumisavaldust vastu võtmast ja nõudis, et Draghi taas parlamendi poole pöörduks.

Itaalia valitsuskoalitsiooni kuuluvad Viie Tähe Liikumine ja paremäärmuslik Matteo Salvini juhitud Liiga on mõlemad teinud ettepanekuid avalike kulutuste suurendamiseks olukorras, kus vaba raha hulk Itaalia riigieelarves on piiratud. Draghi sõnul peab selline käitumine koalitsioonipartnerite poolt lõppema.

Hiljuti Itaalias Demose poolt läbi viidud küsitlusuuringu järgi soovib 65 protsenti itaallastest, et Draghi jätkaks ametis ja ainult 27 protsenti soovib, et sügisel toimuks erakorralised valimised.