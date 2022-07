Läti plaanib rajada riikliku laskemoona ettevõtte

Läti kaitseministeerium teatas, et peale ajateenistuse taastamist on Lätil kavatsus rajada riiklik laskemoona ettevõte, vahendab Läti rahvusringhääling LSM .

Läti kaitseminister Janis Garisons ütles varasemalt Läti televisioonile, et riikliku laskemoonaettevõtte eesmärgiks on laskemoona tootmist koordineerida, mitte hakata ise laskemoona tootma.

Garisonsi sõnul on sõda Ukrainas selgelt näidanud laskemoona defitsiiti Euroopas. Ministri sõnul on osade komponentide ootejärjekord pool aastat kuni aasta pikk. Seetõttu on Garisonsi sõnul laskemoonavarude rajamine keeruline. Kuigi Lätis on vastavaid ettevõtteid, siis on tootmismahud väikesed.

Läti on juba varasemalt otsustanud suurendada kaitsekulutusi 2,5 protsendini SKP-st. Käesoleval aastal on kaitseministeeriumile täiendavalt lubatud 50 miljonit eurot.

Läti kaitsevaldkonna sektori föderatsiooni Elina Egle sõnul ei oleks riikliku ettevõtte eesmärk kannibaliseerida eraettevõtete tootmist vabaturul, vaid toetada neid läbi riikliku rahastuse.

Lätis oli ka finantssektor kaitsetööstusega koostööd tehes siiani olnud ettevaatlik, mistõttu on enne Venemaa kallaletungi Ukrainale mõnikord raske rahastust leida. Seda eruti kui oli plaan arendada välja uusi tooteid, lisas Egle.

Lätis toodetakse siseriiklikult juba mitmeid kaitsetööstuse tarbeks vajalikke komponente ning valmistooteid nagu droonid, optilised süsteemid, laskemoon ning erinevad teenused küberturvalisusest tehisintellektini.