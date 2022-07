Türgi rünnakus Iraagi Kurdistanile hukkus vähemalt üheksa inimest

Kurdistani ametiisikute sõnul tabas Iraagi Kurdistani ja Türgi piirialal paiknevat Zakho kuurortlinna Türgi rakett.

Praegu teadaolevatel andmetel on rünnakus hukkunud üheksa inimest ja vähemalt 23 inimest sai viga. Iraagi meedia teatel on kõik hukkunud turistid.

Sotsiaalmeedias levivad videod rünnaku tagajärgedest.

Turkish bombardment targets touristic locations in Duhok province, killing at least eight tourists and injuring 23 others, Chiya Amin, head of Zakho's tourism directorate said of the latest toll.



