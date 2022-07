Lähipäevad toovad paiguti 30 kraadi sooja

Lähipäevil on Eestis sajuta ilm ning mõnel pool ulatuvad soojakraadid 30 juurde.

Neljapäeva öösel on ilm selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Mandril puhub loodetuul, saartel lõunakaare tuul 2 kuni 8, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 kuni 15, rannikul kuni 17 kraadi.

Hommikul on pilvi vähe ja ilm kuiv. Tuulel on jõudu vaid Ida-Eestis, kus puhangud ulatuvad 10 meetrini sekundis. Sooja on 16 kuni 20 kraadi.

Päev on sajuta ja vähese pilvisusega. Tuul puhub rahulikult ning sooja on 23 kuni 28, rannikul kohati 21 kraadi.

Neljapäeva õhtu on selge ning tuul on muutlik ja nõrk. Soojakraadid jäävad 21 ja 24 vahele.

Reede on samuti selge taevaga, kuid südaööl jõuab saartele sajuala, mis laupäeval lääne poole liigub ja toob paiguti hoovihmasid. Pühapäeval on juba natuke pilvisem ning sajutõenäosus mitmel pool suurem ja esmaspäeval hoovihmavõimalus paiguti säilib.

Reede tuleb väga soe ja mõnes kohas on isegi ligi 30 kraadi, kuid pärast seda suurem kuumus taandub.