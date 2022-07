Lääneriigid võivad Ukrainale anda hävituslennukeid

USA lennuväe staabiülem Charles Q. Brown, Jr. vihjas, et USA või mõni teine lääneriik võib anda Ukrainale lääne päritolu hävituslennukeid.

"On USA [hävituslennukid], Rootsi Gripen või Rafale poolt toodetud Eurofighter. Seega on erinevaid relvaplatvorme, mis võivad Ukrainasse minna," vastas lennuväe ülem NBC Newsile antud intervjuus. Kindral lisas, et tõenäoliselt ei anta Ukrainlastele MiG hävitajaid, kuna neile on Venemaalt raske varuosi saada, vahendab Politico.

USA võib Ukrainale anda A-10 ründereaktiivlennukid pakkus hiljem välja USA õhuväe minister Frank Kendall. Kuna lennukid võeti kasutusele 1970ndatel, siis kavatseb USA lennuvägi need maha kanda ning asendada moodsamate lennukitega. Lennukite tarne sõltub aga Kiievi vajadustest, lisas Kendall.

The US would be open to discuss giving its A-10 "Warthog" ground attack aircraft to Ukraine, the US Secretary of the @usairforce has indicated. Frank Kendall listed the ageing warplanes as among those the Air Force will be ditching to focus more $$ on modern programmes. 1/