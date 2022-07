Mario Draghi astus neljapäeval Itaalia peaministri ametist tagasi

Mario Draghi pälvis Itaalia parlamendis toimunud hääletusel küll piisava häältesaagi, kuid ei saanud oluliste koalitsioonierakondade toetust, vahendab Politico.

Kuna Draghi ei saanud soovitud toetust parlamendi poolt, siis ol tema kõige loogilisem järgmine samm esitada uuesti Itaalia presidendile tagasi astumise avaldus.

Peale Draghi kohtumist Itaalia presidendi Sergio Mattarellaga kinnitas presidendi kantselei, et Draghi astub tagasi.

Draghi tagasiastumine viib tõenäoliselt Itaalias sügisel erakorraliste valimisteni. Praeguste prognooside kohaselt võidaksid sel juhul paremerakonnad.

Varasemalt on paremerakonnad paremtsentristlikust Forza Italiast ja paremäärmuslikust Liigast kinnitanud Draghile, et nad on nõus teda toetama ainult sel juhul kui populistlik Viie Tähe Liikumine koalitsioonivalitsusest kõrvale jäetakse.

Draghi on Viie Tähe Liikumise koalitsioonist kõrvale jätmise välistanud.

Mario Draghi lubas juba eelmine nädal tagasi astuda kui Viie Tähe Liikumine keeldus teda olulisel hääletusel toetamast. Peale ametist lahkumise avalduse esitamist palus Itaalia president Sergio Mattarella Draghil ametisse jääda, et leida võimalik lahendus poliitilisele kriisile.