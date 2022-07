Riia linn lammutab veel kaks Nõukogude sõjamonumenti

Mežaparksis asuv obelisk rajati 1950. aastal Punaarmee 374. diviisi auks. Neljameetrina graniidist obelisk oli tavapärane lahendus Nõukogude sõdurite mälestamiseks.

Teine lammutamisele kuuluv objekt asub Riia põhjaosas Jaunciema gatve tänaval. See on lihtsam mälestusmärk, mis on kinnitatud graniitkivi külge läti- ja venekeelse tekstiga.

Mõlemad mälestusmärgid seati ülesse Nõukogude sõdurite mälestamiseks, keda Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Lätis nimetati valitseva režiimi poolt vabastajateks.

Lätis on praeguseks tuvastatud 69 Nõukogude Liidu mälestusmärki, mis on määratud lammutamisele.