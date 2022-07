Inimõiguslased: sajad Karakalpakkia protestijad on endiselt vahi all

Juuli alguses toimus Karakalpakkia pealinnas Nukusis meeleavaldus põhiseaduse muudatuse tõttu, mis nägi muu hulgas ette Karakalpakkia autonoomsuse vähendamist.

Meeleavaldus muutus vägivaldseks ning surma sai 14 protestijat ja neli korrakaitsjat. Usbekistani võimud süüdistavad vägivallas välisjõude, täpsustamata, keda silmas peetakse.

Usbekistani president Šavkat Mirzijojev loobus rahutuste järel siiski kavatsusest kärpida Karakalpakkia autonoomsust.

President kuulutas Karakalpakkias välja eriolukorra. Ta otsustas selle lõpetada neljapäeva hommikul ehk plaanitust ligi kaks nädalat varem.

ODF teatas, et 20. juuli seisuga on jätkuvalt vahi all rahutuste käigus kinni peetud 367 inimesest üle 300. Usbekistani võimud pole öelnud, kui palju inimesi veel vahi all on.

ODF-i uurija Ljudmila Kozlovska ütles, et kümned inimesed on jätkuvalt kadunud. Usbekistani peaprokuratuur ütles sel nädalal, et ODF-i avaldatud kadunud inimeste nimekiri on vale.

Neljapäeval kordas Mirzijojev Kesk-Aasia liidritega kohtumisel riigi ametlikku arvamust rahutuste kohta - tema sõnul kinnitasid rahutused, et piirkonnas on jõud, kes tahavad Usbekistani plaane kukutada, külvata kaost ja ebastabiilsust.