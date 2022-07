Nõmmel võivad 70 majapidamist kaotada gaasivarustuse

Tallinngaas ja Eesti Gaas on aastaid omavahel vaielnud teemadel, et kuidas peaksid olema korraldatud gaasimüük ja tarned. Ettevõtete vaidlus on jõudnud ka varasematel aastatel riigikohtust läbi käia.

Probleemi tuum on nimelt selles, et gaasimaht, mis Tallinngaasi võrku edastatakse, ei võrdu gaasimahuga, mis selle võrgus olevad kliendid tarbivad. Eesti Gaasi juht Raul Kotov ütleb, et Tallinngaas ka müüb gaasi, ilma et ettevõte kellegi käest gaasi ostaks. Ehk siis Eesti Gaasi hinnangul läheb Tallinngaasi võrgus gaasi kaotsi.

Olukorra muutmiseks on Eesti Gaas üritanud aastaid sõlmida Tallinngaasiga gaasilepingut, mille alusel saaks nii-öelda puudu oleva gaasi eest raha küsida. Tallinngaas lepingusse senini astuda ei ole tahtnud.

Tallinngaasi omaniku ja juhi Eda Saabergi sõnul ei lähe tema võrgus gaasi kaotsi ja võimalikud erisused võrku siseneva gaasi ja võrgus tarbitava gaasi suhtes tulenevad erinevast mõõtmistemperatuurist, mõõturite eripäradest ja muust sarnasest.

Eesti Gaas saatis Tallinngaasi võrgupiirkonnas olevatele klientidele kirja, et kui Tallinngaas ei sõlmi mõne gaasimüüjaga avatud tarne lepingut, siis gaasitarned võidakse katkestada. Kotovi sõnul võiks Tallinngaas lepingusse minna ükskõik millisega Eestis tegutsevatest gaasimüüjatest.

Saaberg räägib, et tema ei plaani oma ettevõttele võtta kahjustavaid kohustusi ja mingit lepingut sõlmida ei plaani. Küsimusele, et mis saab siis tema võrgu gaasitarbijatest, vastas Saaberg, et ei pea tõenäoliseks, et Eesti Gaas ka reaalselt saab gaasitarned lõpetada.

Eesti Gaas ütleb, et kuigi neil on plaanis teha oma tütarfirmale Gaasivõrk taotluse Tallinngaasi piirkonnas gaasi edastamine lõpetada, ei saa ta täie kindlusega öelda, mis täpselt juhtub. Nimelt peab Kotovi sõnul protsessis sõna sekka ütlema ka konkurentsiamet, mis siis otsustab, mis edasi saab.

Kui konkurentsiamet annaks tarnete peatamisele heakskiidu, oleks Tallinngaasi võrgus olevad kliendid gaasita juba näiteks mõne nädala jooksul.

Tallinngaas on väike ettevõte, milles töötamise registri kohaselt töötab üks inimene. Viimase esitatud majandusaasta aruandest (aasta 2019 kohta) lähtub, et ettevõttel oli toona 67 klienti. Tallinngaasi võrk paikneb Tallinnas Nõmmel, Männiku tee tööstus- ja eramajade piirkonnas.

2019. aastal teenis Tallinngaas 167 372 euro suuruse käibe juures 16 680 eurot kahjumit. Maagaasi müük oli 70 710 eurot ja võrguteenuse netokäive 72 401 eurot.