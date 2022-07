WSJ: Hiina digitaalne järelevalvesüsteem õõnestab riigi julgeolekut

Suurem osa varastatud andmetest pärineb Hiina suurest jälgimise võrgustikust. Juuli alguses pani anonüümne häkker internetis müüki umbes ühe miljardi hiinlase isiklikud andmed. Need andmed varastas häkker Shanghai politseilt.

Ajaleht The Wall Street Journal leidis, et erinevates foorumites on müügis kümneid Hiina andmebaase. Kõik riigid proovivad oma andmeid kaitsta. Hiina aga tsentraliseerib inimeste ja ettevõtete andmed riiklikele platvormidele.

Küberekspertide sõnul suurendab nii suure hulga andmete koondamine ühte keskusesse ohtu, et häkkerid saavad varastada veel rohkem inimeste andmeid. "Üks häkkeri rünnak, varastatud parool või rahulolematu töötaja, see võib põhjustada kogu süsteemi kokkuvarisemise," ütles tehnoloogiafirma Shadowbyte asutaja Vinny Troia.

2021. aastal võttis Hiina vastu EL-i eeskirjade eeskujul loodud isikuandmete kaitsmise seaduse. Samal ajal juhtis kompartei digitaalse järelevalve riigi ülesehitamist. Hiina võimud koguvad inimeste andmeid, et olla valmis sotsiaalseteks rahutusteks.

Shanghai linn hakkas 2019. aastal andmete kogumisel kasutama tehisintellekti. Andmeid kogutakse riigiasutusest, tervishoiusüsteemist, transpordist ja ettevõtetest.

Ajalehe The Wall Street Journaliga suhelnud andmemüüjad ütlesid, et hankisid andmed ettevõtete ja valitsusasutuste töötajatelt. "Riigiteenistujaid on ametlike nimekirjade kaudu lihtne leida ja neile saab anda altkäemaksu. Kui nad annavad meile ainult ühe andmebaasi, siis on neil piisavalt raha mitmeks aastaks," ütles üks kaubitseja.

Hiina valitsus pole Shanghai leket avalikult kommenteerinud. Hiina sotsiaalmeedias kustutatakse sellele kõik viited.