Reede päev on 30 kraadiga, õhtul jõuavad sajupilved

Reede öö on Eestis selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Mõnel pool on udu. Enne südaööd puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärast keskööd lõunakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 16, rannikul kuni 19 kraadi.

Hommik on üsna selge, mõnel pool võib veel udu püsida. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 18 kuni 22 kraadi.

Päev on päikesepaisteline ja sajuta. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 27 kuni 31, rannikualadel 22 kuni 26 kraadi.

Õhtul lähenevad merelt saartele hoovihmapilved, mandril püsib ilm kuiv. Tuul puhub lõunakaarest 2 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 23 kuni 26, saarte rannikul kohati 21 kraadi.

Laupäeva öö tuleb soe ning läänest itta levivate vihmahoogude ja mitmel pool äikesega. Päeval koonduvad tugevamad sajuhood ja äike Ida-Eesti kohale. Õhumass vahetub jahedama vastu ning valdavas Eestis jääb õhutemperatuur 25 kraadist madalamale, vaid idas tõuseb veel kõrgemale.

Pühapäev toob vihmahoogudele lisa, öösel on sooja 12 kuni 17, päeval 19 kuni 23 kraadi.

Uue nädala alguses vahelduvad sajuhood päikesega ning õhutemperatuur on tõusuterendis.