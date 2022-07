Vene väed jätkavad väikese ulatusega rünnakukatseid Donbassi rindejoonel

Venemaa ja nende toetatud separatistlikud väed jätkavad väikesemahuliste rünnakute katseid Ida-Ukrainas piki Donbassi rindejoont. Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi hinnangul ei õnnestu Vene vägedel lähinädalate jooksul märkimisväärselt territooriumi juurde vallutada. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles videopöördumises, et Ukrainal on suur potentsiaal rindel edu saavutamiseks.

Oluline 22. juulil kell 15.55:

- USA hinnangul kaotab Venemaa sõjas iga päev sadu sõjaväelasi;

- Zelenski: Ukrainal on suur potentsiaal rindel edu saavutamiseks;

- Kiiev: Ukraina sõlmib ainult sellise teraviljalepingu, mis tagab lõunapoolsete piirkondade turvalisuse;

- Kiiev: Venemaa pole Donetskis edusamme teinud;

- London: Venemaal pole rakette ja kasutab õhutõrjet maapealsete sihtmärkide vastu;

- Ukraina hävitas riigi lõunaosas viis Vene tugipunkti ja kaks laskemoonaladu;

- ISW: Vene vägedel ei õnnestu lähinädalatel territooriumi juurde vallutada;

- Ukraina: Vene raketirünnaku tõttu hukkus Kramatorskis kolm inimest.

USA kaitseametnik: Venemaa kaotab iga päev sadu sõjaväelasi

USA usub, et iga päev kaotab Venemaa sõjas sadu sõjaväelasi ning on muu hulgas kaotanud kokku tuhandeid leitnante ja kapteneid, ütles USA kaitseametnik. Lisaks on kaitseametniku sõnul saanud surma sajad kolonelid ja paljud Vene kindralid.

"Käsuliin on endiselt hädas," lisas ametnik.

USA hinnangul on Ukraina hävitanud rohkem kui 100 Venemaa kõrge väärtusega sihtmärki Ukrainas, sealhulgas komandopunkte, laskemoonaladusid ja õhukaitseobjekte.

USA luureagentuuri hinnangul on seni saanud sõjas surma umbes 15 000 ja vigastada 45 000 Vene sõjaväelast.

Moskva on ise avaldanud väga vähe ohvrite kohta. Märtsi lõpus teatasid Vene võimud, et sõjas on hukkunud 1351 Vene sõdurit.

Ukraina võimud ütlesid juunis, et iga päev hukkub sõjas 100 kuni 200 Ukraina sõjaväelast.

Kiiev: Venemaa pole Donetskis edusamme teinud

Ukraina idaosas on kõige ägedamad lahingud Bahmuti ümbruses. Ukraina väed jätkavad piirkonnas umbes 30 kilomeetri pikkuse territooriumi kaitsmist. Ukraina peastaabi teatel pommitasid Vene väed Bahmuti piirkonnas umbes kümmet asulat.

"Meie sõdurid ajasid sissetungijate organiseerimata üksused tagasi. Vaenlane jätkab ründamist Vuhlehirska elektrijaama suunas ja Pokrovske lähedal. Sõjategevus jätkub," teatas peastaap.

Peastaabi teatel pommitasid Venemaa väed ka Slovjanskist põhja pool asuvaid asulaid, vahendas CNN.

Venemaa jätkab Kramatorski pommitamist Autor/allikas: SCANPIX/EPA/GEORGE IVANCHENKO

Zelenski: Ukrainal on suur potentsiaal rindel edu saavutamiseks

Zelenski kohtus luurejuhtide, relvajõudude juhi ning kaitseministriga. "Määratlesime mõnedes taktikalistes valdkondades ülesanded, et tugevdada oma positsioone. Rünnakute intensiivsust vaenlase vastu tuleb veel suurendada," ütles Zelenski.

Zelenski sõnul vestles Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi USA riikliku julgeoleku nõuniku Jake Sullivani ja staabiülemate ühendkomitee esimehe kindral Mark Milleyga.

"Ootame reedel oma riigile uudiseid Türgist seoses meie sadamate blokeerimise vabastamisega," lisas Zelenski.

Kiiev: Ukraina sõlmib ainult sellise teraviljalepingu, mis tagab lõunapoolsete piirkondade turvalisuse

Ukraina välisministeeriumi pressiesindaja Oleg Nikolenko ütles, et Ukraina toetab vaid selliseid otsuseid, mis tagavad riigi lõunapiirkondade turvalisuse. Selle käigus tuleb tagada Ukraina toodete ohutu eksport maailmaturgudele. Läbirääkimised jätkuvad reedel.

Türgi teatas, et saavutati Venemaaga kokkulepe, mis võimaldab Ukrainal jätkata teraviljaeksporti. "Ukraina, Venemaa, Türgi ja ÜRO peasekretär allkirjastavad täna lepingu Ukraina Musta mere teraviljaekspordi taastamiseks," teatas reedel Türgi presidendi kantselei.

USA välisministeerium tervitas Türgi teadet. Siiski teatas USA, et Venemaa peab vastutama ka selle kokkuleppe elluviimise eest.

Kokkuleppe üksikasjad pole veel teada, vahendas The Guardian.

ÜRO peasekretär Antonio Guterres suundus neljapäeval Istanbuli ning osaleb koos Erdoganiga allkirjastamisel.

Hävitatud viljapõld Ida-Ukrainas Autor/allikas: SCANPIX/AP/Nariman El-Mofty

Ukraina hävitas riigi lõunaosas viis Vene tugipunkti ja kaks laskemoonaladu

Ukraina lõuna sõjaväeringkond teatas, et hävitas riigi lõunaosas viis Vene tugipunkti ja kaks laskemoonaladu. Selle käigus sai surma 35 Venemaa sõdurit. Ukraina hävitas ka 11 Venemaa soomusmasinat.

ISW: Vene vägedel ei õnnestu lähinädalatel territooriumi juurde vallutada

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi ISW teatel korraldasid Vene maaväed Siverskist idas ja Bahmutist lõuna pool rünnakuid. ISW viitab, et Venemaa praegune pealetungi tempo ei erine tema operatsioonidest enne ametlikku pausi ja leiab, et Vene vägedel ei õnnestu lähinädalate jooksul märkimisväärselt territooriumi juurde vallutada.

Ukraina: Vene raketirünnaku tõttu hukkus Kramatorskis kolm inimest

Donetski oblasti juht Pavlo Kõrõlenko teatas, et Vene väed ründasid 21. juulil Iskander-rakettidega Kramatorskit. Päästetöötajad on koolimaja rusudest leidnud kolm surnukeha. Varem teatati ühest hukkunust. Päästeteenistuse teatel lõpetasid nad koolimaja juures töö reede pärastlõunal.

London: Venemaal pole rakette ja kasutab õhutõrjet maapealsete sihtmärkide vastu

"Õhutõrjesüsteemidel on suhteliselt väikesed lõhkepead, mis võivad kujutada olulist ohtu avatud maastikul. Siiski ei tungi need läbi kindlustatud rajatiste," teatas Suurbritannia kaitseministeerium.

Venemaa lisas "ebasõbralike riikide" nimekirja viis EL-i riiki

Venemaa lisas "ebasõbralike riikide" nimekirja Kreeka, Taani, Sloveenia, Horvaatia ja Slovakkia. Moskva piirab Venemaal nende riikide diplomaatiliste esinduste töötajate arvu. Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse, koostas Kreml "ebasõbralike riikide" nimekirja, sinna kuuluvad ka, USA, Suurbritannia ja Jaapan.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 39000 (võrdlus eelmise päevaga + 150);

- tankid 1704 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 3920 (+8);

- lennukid 221 (+0);

- kopterid 188 (+0);

- suurtükisüsteemid 863 (+4);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 251 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 113 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 713 (+3);

- tiibraketid 167 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2803 (+22);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 72 (+2).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Bahmuti suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.