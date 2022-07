Zelenski hinnangul suudavad Ukraina väed rindel edu saavutada

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles videopöördumises, et Ukrainal on suur potentsiaal rindel edu saavutamiseks. Zelenski sõnul vestles Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi USA riikliku julgeoleku nõuniku Jake Sullivani ja staabiülemate ühendkomitee esimehe kindral Mark Milleyga.